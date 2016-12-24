Три «условных года» за воровское представление

На минувшей неделе 46-летний житель пригородного поселка Николаевка получил условный срок за разыгранный воровской спектакль.

Он провернул многоходовую операцию, в результате которой украл у своей пассии деньги и при этом постарался отвести от себя все подозрения. Но хитроумного товарища оперативники полиции вывели на чистую воду.

В начале осени к полицейским Саранска за помощью обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры были похищены денежные средства в сумме 42 тысячи рублей. Но кто это мог сделать, она ответить затруднялась - квартира была заперта, следов взлома не наблюдалось, а посторонние люди здесь не появлялись. Сотрудники полиции вместе с обворованной дамой в деталях восстановили картину событий нескольких прошедших дней. Женщина рассказала, что согласилась на предложение знакомого покататься на автомобиле. В ходе этого автопроменада она заезжала в салон красоты, где потратила время на косметический сеанс, а вернувшись домой, обнаружила исчезновение денег.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению денег причастен 46-летний безработный знакомый дамы, проживающий в Николаевке. Во время поездки на машине его спутница на одной из остановок отлучилась за кофе, что позволило кавалеру забрать из ее сумки ключи от квартиры. Затем он отвез женщину в салон красоты, а сам поехал к ней домой. Мужчина прекрасно знал, где хозяйка квартиры хранит денежные средства, так как часто бывал у нее в гостях. Деньги он забрал из шкатулки, которая находилась в шкафу. Когда знакомая вернулась из салона, он уже был с машиной на месте и незаметно подложил ключи обратно в ее сумку.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Кстати, ранее он был судим за совершение аналогичного преступления. По приговору суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.