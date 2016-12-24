Полковник все признал

Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест

На минувшей неделе Ленинский суд Саранска выпустил бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко под домашний арест. Высокопоставленный сотрудник УФСИН погорел на коррупции в апреле этого года - он был задержан с поличным оперативниками регионального Управления ФСБ РФ и сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по РМ при получении взятки строительными материалами. А потом к древесной взятке прибавились и мошеннические хищения сувенирной продукции - полковник прибирал к рукам нарды и шахматы, изготовленные заключенными.

56-летний Александр Крамаренко отвечал в УФСИН по РМ за охрану ведомственных объектов, конвоирование осужденных, розыск беглецов, обеспечение подведомственных учреждений инженерно-техническими средствами охраны. Он также курировал связь на охраняемых объектах и следил за применением служебных собак при конвоировании.

Оперативники взяли полковника в собственном доме в селе Лямбирь. На его участок начальник одной из мордовских колоний привез различные пиломатериалы, деревянные конструкции и металлические изделия, которые требовались для благоустройства маленького мордовского «поместья». По информации следствия, все это добро было получено заместителем начальника УФСИН незаконно - Александр Крамаренко пригрозил своему подчиненному дисциплинарными «наездами», если не получит от него нужные стройматериалы. Начальник колонии был вынужден обеспечить доставку, но при этом сообщил о служебном вымогательстве в соответствующие структуры. Как только пиломатериалы были выгружены у Крамаренко, появились сотрудники спецслужбы и приняли полковника под белы руки. И хотя стоимость стройматериалов оценивается в 60 тысяч рублей, по этому эпизоду Александру Крамаренко грозит весьма суровое наказание - санкции статьи «Получение взятки с вымогательством» предусматривают лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

А затем в июле и сентябре 2020 года в отношении Александр Крамаренко были возбуждены еще несколько уголовных дел за хищения дорогостоящей сувенирной продукции, совершенные путем мошенничества.

По данным следствия, с 2019-го по апрель 2020 года полковник периодически наносил визиты покладистому начальнику колонии и забирал у него нарды и шахматы, изготовленные заключенными. Эти сувениры весьма ценятся на воле и официально продаются в магазинах по довольно высоким ценам. Однако Александр Крамаренко забирал изделия под честное слово расплатиться за них в скором будущем. Это будущее, понятное дело, так и не наступало, а шахматы и нарды уплывали с завидной регулярностью. Как утверждает следствие, высокопоставленный сотрудник УФСИН увез из колонии порядка 80 образчиков «сидельного творчества». Всего следствие насчитало 5 эпизодов хищений сувенирной продукции, ущерб от которых составил 565 тысяч рублей.

Посидев полгода в СИЗО, полковник решил дальше не тянуть волынку и признал вину в предъявленных ему обвинениях. В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайство об изменении в отношении Крамаренко ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Мотивировалось это решение тем, что обвиняемый свою вину по предъявленным обвинениям признает, какого-либо противодействия расследованию уголовного дела не оказывает, характеризуется положительно, ранее не судим. Суд согласился с доводами представителей следствия - Александр Крамаренко будет находиться под домашним арестом по 21 января 2021 года.



