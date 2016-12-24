Антон Хабаров: «Я всегда жду своего сценария»

Авантюрный детектив «Казанова», который только что с большим успехом прошел на Первом канале, возвратил зрителей в советское прошлое. Главный герой Игорь Апрельцев - брачный аферист: он легко входит в доверие к женщинам и обманывает их с корыстной целью. У этого мошенника много личин: то он военный, то священник, то сотрудник КГБ, то геолог... И в каждом образе он не только убедителен, но и неотразимо обаятелен, и даже искушенному женскому сердцу трудно перед ним устоять… И вот такого яркого персонажа смог «оживить» исполнитель главной роли Антон Хабаров.

Секрет успеха

- Антон, у сериала «Казанова» были очень высокие рейтинги. Как думаете, чем зрителям так понравились эта история и ваш герой?

- Французский актер Жан Габен сказал, что в кино важны три вещи: сценарий, сценарий, сценарий. Как только прочитал этот сценарий в самолете (я летел из одного города в другой), я сразу понял, что он будет иметь успех даже просто на бумаге. Это интересно читать, там запоминающиеся герои. Кино - дело командное, один в поле не воин. У нас была замечательная команда: кастинг-директор, режиссер… А какие актеры снимались!..

- Насколько я знаю, эта история основана на реальных событиях. Вы изучали, что там за такой герой был в советское время, интересовались этой историей?

- Интересовался. Но на самом деле фильм - не про того героя. Да, был такой советский аферист по кличке Ален Делон, но он был совсем другим: он был жестоким, он убивал. Наш герой ближе к Фрэнку Абигнейлу, американскому мошеннику, известному в 60-е годы. Он обладал удивительными способностями перевоплощения, применял более двадцати личин: был и доктором, и учителем, и адвокатом, и профессором социологии и так далее. История его жизни легла в основу автобиографии «Поймай меня, если сможешь», по которой Стивен Спилберг снял одноименный фильм, где роль Фрэнка сыграл Леонардо Ди Каприо.

Один в девяти лицах

- Как вы продумывали образы? Получается, что у вас не просто один персонаж, а роль, в которой заключается еще как минимум несколько ролей.

- Всего было девять персонажей. Конечно, продумывал каждый образ вместе с режиссером, костюмером, все прописывал, выписывал в специальную тетрадь. Если мой герой, например, был с говором - то разрабатывал его, чтобы была другая речевая характерность. Или вот первому герою - директору рынка - я не мог никак подобрать прическу. Потом посмотрел, как уложены волосы у нашего продюсера Романа Атанесяна (не то чтобы Рома был похож на директора рынка, но прическа у него очень интересная), немного утрировал его прическу и «взял» в этот образ. Рома, кстати, узнал об этом недавно, и мы вместе посмеялись. Еще один образ я взял со своего педагога Виктора Ивановича Коршунова: и внешнюю, и внутреннюю характерность. Были и эпизоды, которые я сам придумывал. И когда мой герой играет Шопена - за фортепиано был я, без дублера...

- Как раз хотела об этом спросить. Многие знают, что вы профессионально занимались бальными танцами, но получается, что у вас еще и музыкальное образование есть?

- Да, у меня незаконченное музыкальное образование - учился всего лишь несколько лет, потом бросил. Но навыки все равно остались. Те музыканты, которые со мной занимаются, говорят, что у меня идеальный слух. Мой преподаватель по фортепиано, например, берет три ноты - и я сразу, не глядя, безошибочно их называю. Я немного играю на фортепиано, но сольфеджио не знаю - по этому предмету в музыкальной школе я получал двойки. Я не мог сочинять мелодии, не знал нотную грамоту - я больше «слухач»: могу подобрать какую-то музыку…

Мороз и солнце

- Вернемся к фильму. Что самое запоминающееся было на съемках?

- Всегда запоминаются очень простые и нелепые моменты. Снимали одну из сцен. По сценарию мой герой снимает бороду, заходит в море и «звездочкой» замирает на воде от удовольствия, что его афера удалась. Камера все это снимает сверху. На улице было холодно, вода - ледяная. Для того, чтобы лечь «звездочкой», надо было расслабиться, что у меня никак не получалось. И вот под мои семейные трусы (я был только в них) сделали еще одни, пластиковые: наклеили пенопласт, замотали скотчем (как отдирали потом этот скотч - отдельная история), и вот таким образом я удержался на воде... А еще с Катей Шпица снимались в гидрокостюмах в Финском заливе. Очень длинная сцена была - минут 15-20 мы провели с ней в ледяной воде, но этот эпизод не вошел в финальный монтаж фильма... Еще мне запомнилось, что было много юмора и солнца. Почему эта картина еще так понравилась зрителям? Потому что это солнечная картина! В нашей полосе его практически не бывает - нам не хватает солнечных дней. С утра из окна иногда посмотришь и думаешь: «Елки-палки!..» И никуда не хочется выходить… (Смеется.)

Тайна души

- Вы сказали, что этот персонаж - ваш любимый герой. Почему?

- Потому что он нежный, добрый, какой-то ранимый. Я себя часто чувствую в таком состоянии, как этот персонаж - несмотря на то, что внешне я произвожу какое-то другое впечатление. Но это всего лишь впечатление... Людям некогда разбираться, какой я на самом деле, - да это и не нужно, наверное… Этот образ мне ближе всего - я знал, что там играть. Меня часто спрашивают про мое амплуа. Михаил Чехов, наш великий русский артист, по системе которого до сих пор учатся на Западе, сказал, что амплуа зависит только от степени интереса к людям. И это очень точно! Вообще артист должен интересоваться разными людьми, а не только своей персоной перед зеркалом - потому что тебе их когда-то придется сыграть. У меня всегда - разные персонажи, многое взято из жизни. Например, я могу сыграть деревенского парня, потому что в деревне прожил огромное количество времени. Каждое лето по нескольку месяцев проводил там: выкапывал картошку, косил… Я умею пахать, умею бороновать... Или, например, я знаком со многими военными, так как сотрудничаю с фондом Сережи Говорухина. Мы помогаем людям, которые прошли войну, я ими тоже интересуюсь. Вообще, любопытство - одно из главных качеств артиста.

Номер 16-й

- У вас есть свои яркие воспоминания о Советском Союзе?

- У меня два воспоминания. Первое - значок на груди «Юный пожарный». Я иду и думаю: почему нигде ничего не горит, чтобы я затушил?! (Смеется.) Потом, конечно, я был октябренком, пионером, каждое утро гладил галстук, я помню клятву: «Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…». Это была замечательная организация. А до вступления в комсомол мне не хватило одного года... Было и странное, непонятное тогда для меня воспоминание. Мы с мамой просыпаемся в два часа ночи и идем к мебельному магазину. У меня на руке шариковой ручкой написан номерок - «16». У магазина большая очередь, идет перекличка: «Номер 16?» Я кричу: «Мы здесь!» И мне мама говорит, что если бы мы не пришли на эту перекличку, то нас бы из очереди выкинули. И для меня, ребенка, это было, конечно, такое интересное приключение, но я не понимал тогда: зачем стоять в очереди за мебелью?

- Вы довольно избирательны в ролях. Часто ли отказываетесь? И почему?

- Я всегда жду своего сценария. Не то что он должен быть фантастическим и гениальным по литературе, но чтобы была возможность хоть что-то там сыграть. Я много раз отказывался от ролей, это ни для кого не секрет. Это и моя проблема, и моя удача. Я думаю, как выстраивать себе карьеру по ролям. Все те фильмы, в которых я снимался, нравятся зрителям, они их пересматривают: и «Мурку», и «И всe-таки я люблю...», и «Троцкого», и «Доктора Живаго» и другие… Это хорошие истории, мне за них не стыдно. Мне не должно быть стыдно за ту работу, которую я делаю. Для меня важны зрители, важно их уважать, и туфту им играть я не собираюсь...

Формула счастья

- Вы с супругой уже 20 лет вместе. Многие спрашивают про секреты счастливого брака, я спрошу иначе: как пережить вместе самоизоляцию и не развестись? Ведь для многих это была серьезная проверка на прочность...

- Самоизоляции была для нас возможностью побыть наедине - я до этого не был восемь месяцев дома из-за съемок... Мы обычная семья, мы так же ругаемся, но мы любим друг друга, нам повезло. Я понимаю, что это, наверное, исключение - у нас исключительные чувства. У нас есть мелкие ссоры. Например, у нас сейчас идет ремонт, мы ссоримся: где повесить выключатель, лампу - это нормально. Но миримся. Нормальная простая семья. Мы ходим к психологу, если у нас есть какая-то проблема. Я вообще достаточно часто хожу к психологу и считаю, что это одна из важных вещей, которую должен делать человек, если он может себе это позволить. У нас почему-то странно относятся к этому. К зубному ходят, к какому-то другому врачу тоже, регулярно, а к психологу… А ведь психика - это основа всего. Найди хорошего психолога, и ты - счастливый человек!

Свобода выбора

- У вас двое детей: сыну Владиславу - 13 лет, а дочери Алине - десять. Они еще не сделали свой выбор в сторону творческих профессий?

- Они сейчас у Кирилла Серебренникова снялись в эпизодах фильма «Петровы в гриппе». Но попали туда без моей протекции. Я всегда им объясняю, что жизнь не ограничивается одной нашей профессией. И несчастны те люди, которые только в этом себя находят, - много разочарований будет. Как сказала Фаина Раневская: «Артист - это кладбище несыгранных ролей». Это правда. Тут разочароваться можно очень быстро. И не всегда бывает удача. Поэтому у меня дети занимаются тем, чем хотят. На образование я денег не жалею. Алина занимается биологией, изучает окружающий мир, в изостудию ходит. Владик занимается футболом, шахматами, сейчас сам собрал себе компьютер, и это тоже для меня удивление. Он делает знакомым сайты, зарабатывает…

- Вы как-то сказали, что не хотите загонять детей в свою систему координат…

- Да, потому что я уже один раз ошибся так с хоккеем. Я увлекался этим видом спорта и отдал туда же Влада. Сейчас я понимаю, что, когда ребенок говорит: «Папа, я не хочу, мне не нравится», - а ты воспринимаешь это как какой-то каприз, это неправильно. Конечно, он получил от этого пользу, но мы потеряли время. После этого я понял, что надо слушать своих детей. Я ему сказал, чтобы он сам выбрал секцию: «Мне нужна одна секция - для твоего мозга, а вторая - для физического развития…».

- Уроки делаете с ними? На собрания в школу ходите?

- На собрания хожу, а уроки не делает с ними никто. Сами. Это их ответственность. Они с этим справляются. Да, ты можешь им напомнить, что их нужно сделать, но ты не сидишь с ними и не пишешь за них, не решаешь за них.

О добре и зле

- В заключение задам вам немного философский вопрос. Добро всегда побеждает зло?

- Да. При правильном финансировании! (Смеется.)

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова, пресс-службы Первого канала и из личного архива Антона Хабарова