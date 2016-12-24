В Мордовии может появиться быстровозводимый «ковидный» госпиталь

О возможности его строительства заявил на рабочем совещании по борьбе с коронавирусом врио Главы Мордовии Артем Здунов. В ходе мероприятия был рассмотрен практически весь спектр вопросов и комплекс мер, направленных на борьбу с инфекцией. Наиболее эффективные из них будут вынесены для обсуждения на заседание оперативного штаба, которое состоится в ближайшее время.

«Я сегодня хотел бы послушать мнение специалистов, что реально происходит, - сказал Артем Здунов, открывая совещание. – Начнем со статистики Роспотребнадзора, послушаем Минздрав, обсудим резервы коечного фонда. Коллеги, высказывайте любые мысли, давайте обсудим это в рабочем режиме. Про лекарственные препараты обязательно – наличие, как выписываются и обеспечиваются рецепты, какие у нас резервы. И, конечно, как расходуются те средства, которые получает республика, как они доходят до людей».

В ходе совещания речь шла о лекарственном обеспечении – в стационарах и амбулаторном секторе, наличии необходимых медикаментов в аптечной сети для лечения на дому. Вопрос обеспеченности граждан лекарствами от ковид Артем Здунов назвал приоритетным. Поручено более активно привлекать волонтеров к мониторингу ситуации с наличием необходимых препаратов в аптеках, ценами на них.

Тему обеспеченности жителей Мордовии достаточным количеством мест в ковидных госпиталях Артем Здунов поручил проработать во всех возможных аспектах: изыскать возможности для развертывания ковидных коек на территории Саранска, в том числе, как вариант – рассмотреть возможность строительства быстровозводимого госпиталя, предложить меры по кадровому обеспечению новых медицинских мощностей. Задача по увеличению количества свободных ковидных коек является важнейшей на сегодняшний день. «Нам нужно быть готовыми к любому развитию событий», - подчеркнул Врио Главы республики.