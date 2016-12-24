В Мордовии может появиться быстровозводимый «ковидный» госпиталь

«Работать будем вместе!»
Полпред Президента РФ Игорь Комаров и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов ответили на вопросы журналистов
О возможности его строительства заявил на рабочем совещании по борьбе с коронавирусом врио Главы Мордовии Артем Здунов. В ходе мероприятия был рассмотрен практически весь спектр вопросов и комплекс мер, направленных на борьбу с инфекцией. Наиболее эффективные из них будут вынесены для обсуждения на заседание оперативного штаба, которое состоится в ближайшее время.
Полпред Президента РФ Игорь Комаров и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов ответили на вопросы журналистов
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На совещании у Главы Мордовии по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией одной из главных тем стала обеспеченность жителей республики...
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