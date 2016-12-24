В МГУ им. Н. П. Огарева пройдет Студенческий Турнир Трех Наук

С 2013 года в России проходит Федеральный Студенческий Турнир Трех Наук - командное состязание между студентами вузов Российской Федерации по решению заранее известных научных задач, представлению решений в виде презентаций и их защите в ходе полемики во время научных боев. Особенность Турнира в том, что часть задач предлагают производственные компании, выступающие партнерами мероприятия и потенциальными работодателями для наиболее талантливых участников Турнира.

В рамках этого движения с 2017 года на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева проводится Региональный этап Федерального Студенческого Турнира Трех Наук в Приволжском федеральном округе.

Более подробная информация о мероприятии представлена на айте https://iturnir.ru/. ГруппаВКонтакте: https://vk.com/iturnir_volga

С 20 по 22 ноября 2020 года в онлайн-формате пройдет очередной региональный этап Турнира для студентов вузов Приволжского федерального округа, организатором которого выступает Мордовский университет. К участию уже заявились 15 студенческих команд из 8 регионов ПФО.

Команды-победители этого этапа получат возможность участвовать в финальном этапе Турнира, который запланирован к проведению в декабре 2020 года. Победителям в личном и командном первенстве будут вручены ценные призы и подарки, а наиболее успешные участники получат предложения о прохождении стажировок и трудоустройстве в компании-партнёры Турнира. В качестве федеральных партнеров и потенциальных работодателей выступают Фонд инфраструктурных и образовательных программ, компания Mars, компания PepsiCo, группа компаний ТехноСпарк, компания SPLAT, платформа кейс-чемпионатов Changellenge, компания HeadHunter, компания BIOCAD.