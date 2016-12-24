ГосОборонОткат

Замдиректора Саранского механического завода обвиняется в получении взяток на 267 тысяч рублей при исполнении государственных контрактов

Заместитель директора Саранского механического завода 59-летний Владимир Зубрилов в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и коммерческом подкупе. Следствие уже закончило работу по этому делу, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Если суд признает Владимира Зубрилова виновным, он может получить до 12 лет колонии со штрафом до 60-кратной суммы взятки.

В феврале этого года по подозрению в получении взяток были задержаны руководящие сотрудники Саранского механического завода - заместитель директора Владимир Зубрилов и начальник материально-технического обеспечения Сергей Костюнькин. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно со следователями СКР по РМ, сотрудниками регионального УФСБ и военной прокуратуры Пензенского гарнизона при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Правоохранители установили, что подозреваемые при исполнении государственных контрактов в 2015-2016 годах систематически получали незаконное денежное вознаграждение от руководителей коммерческих структур за продвижение их интересов. Так называемые откаты предназначались в качестве «благодарности» за заключение договоров поставок оборудования, необходимого для исполнения контрактов, включающих и гособоронзаказ.

Заместитель директора Владимир Зубрилов и начальник материально-технического обеспечения Сергей Костюнькин входили в состав комиссии предприятия по определению поставщиков завода, а значит, вполне могли влиять на выбор подрядчиков. Как утверждает следствие, этими возможностями они активно пользовались - в виде откатов на их счета от коммерсантов поступали сотни тысяч рублей. Размер «благодарности» работникам завода составлял от 4 до 12 процентов от суммы контракта. При этом взятки нередко переводились фактически в открытую - перечислялись на банковскую карту. Всего, по данным следствия, Владимир Зубрилов получил «коррупционных подношений» на 267 тысяч рублей.



