Нарушения и протоколы

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В столице Мордовии продолжается мониторинг объектов торговли, кафе, общественного транспорта и легкового такси на соблюдение установленных противоэпидемических мер.
«С 9 по 13 ноября проведен мониторинг 99 объектов, из них: 72 магазина, 9 точек общепита, 12 парикмахерских, 6 аптек. Составлено 3 акта фиксации нарушений масочно-перчаточного режима, которые направлены в Министерство экономики РМ для рассмотрения и составления протоколов об административных правонарушениях», - рассказала и.о. начальника Управления потребительского рынка и предпринимательства Наталья Аброськина. В целом за время рейдов с мая по ноябрь этого года должностными лицами администрации города составлено 126 актов о нарушениях в организациях сферы торговли, общепита и услуг.
Также в городе продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси. На оперативном совещании в мэрии начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что за минувшую неделю проверено около 500 единиц общественного транспорта, на месте устранено 174 замечания, на нарушителей составлено 6 протоколов. «При проверке легкового такси сделано 19 замечаний за нарушение масочно-перчаточного режима, из них 18 - водителям. Кроме этого, на одного водителя составлен протокол», - уточнил Игорь Белорунов.
«Эта работа должна быть не формальной, уважаемые мужики и дамы. Если говорить о «больных» местах, то общественный транспорт, в частности такси, остается самым «больным» местом с точки зрения распространения инфекции. Люди вынуждены пользоваться - понятное дело. Но и таксисты это тоже должны понимать и проводить дезинфекцию салонов», - подчеркнул Петр Тултаев.
«При проверке нужно интересоваться, имеются ли в салоне антисептические средства. Водителям следует неустанно разъяснять, что это не чья-то блажь. От дисциплинированности в этом вопросе зависит их здоровье, здоровье всех членов их семей», - добавил градоначальник.
Глава города еще раз напомнил, что и на всех городских рынках должны строго соблюдаться все введенные профилактические меры. - «На Центральном рынке все в порядке. Я в субботу там был, там все очень хорошо. На других рынках как - не могу сказать. Ссылаюсь на разговор с продавцами Центрального рынка: они очень боятся закрытия и каждый раз спрашивают, не грозит ли это. Нам этого не надо. Но если они грубо нарушают даже масочно-перчаточный режим, то что остается делать?! Возможно, придется закрыть. Это не страшилки, это - реальность».
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