Коронавирус и коллективы

Удаленный режим работы для сотрудников не пользуется большой популярностью у саранских работодателей

На оперативном совещании в администрации города главы районных администраций отчитались о результатах мониторинга перевода сотрудников офисов на удаленный режим работы. Такое поручение на минувшей неделе было дано Главой Мордовии на заседании регионального оперативного штаба.

По данным на 13 ноября, из общего числа находящихся в Пролетарском районе сотрудников офисов на удаленный режим работы переведено 9%, промышленных предприятий - 4%.

В Октябрьском районе по данным на прошедшую пятницу на дистанционный режим работы переведено 16% офисных сотрудников, 8% работников промышленных предприятий.

В Ленинском районе из общего количества сотрудников 326 предприятий на удаленный режим работы переведено 26%.

В адрес всех предприятий, находящихся на территории городского округа Саранск, направлены письма о необходимости перевода на дистанционный режим работы не меньше 30% сотрудников.

Мэр города Петр Тултаев поручил проводить не только мониторинг, но и разъяснительную работу с руководителями предприятий различных форм собственности о необходимости перевода на удаленную работу своих сотрудников. - «Разобщение будет способствовать снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в трудовых коллективах. Каждый руководитель должен понимать риски, связанные с нарушением требований безопасности».