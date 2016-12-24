За рулем и с КАСКО

РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах

Российское информационное агентство решило измерить денежные доходы населения в автомобилях. Как выяснилось, купить и содержать недорогую новую машину (от 550 тысяч рублей) могут 28 процентов российских семей. 12 процентов семей имеют возможность приобрести и содержать средний по стоимости автомобиль (от 1,4 миллиона рублей). И только 2 процента семей могут позволить себе новое авто премиум-класса (от 5,5 миллиона рублей). Все эти доли оценивались на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.

Доступность покупки нового автомобиля для российских семей в целом снизилась. В первую очередь это объясняется ростом цен у производителей и дилеров. Причем повышение стоимости авто перевесило и многие положительные моменты. Например, в стране произошло снижение ставок по автокредитам и были расширены государственные программы, которые предполагают скидки и льготные кредиты для некоторых категорий покупателей автомобилей. Спросу на новые авто не сильно помогли даже чисто психологические мотивы - например, реальная опасность заражения коронавирусом в общественном транспорте. В итоге доступность автомобилей для российских семей сегодня стала заметно ниже, чем в прошлые годы.

Самыми большими финансовыми ресурсами располагают, как следует из рейтинга, жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Там сразу больше 11 процентов семей могут приобрести и обслуживать новую машину стоимостью в 5,5 миллиона рублей. Автомобили из средней ценовой группы доступны почти половине семей ЯНАО. А недорогие авто могут приобрести аж две трети семей Ямало-Ненецкого автономного округа. На втором месте в стране - семьи Чукотки, на третьем - Магаданской области.

Тут стоит уточнить, что возможности далеко не всегда совпадают с людскими желаниями. Когда в округе вместо дорог имеются лишь направления, проку хоть от бюджетных «Жигулей», хоть от представительских «Мерседесов» относительно немного. А из-за слаборазвитой сети официальных дилеров порой приходится втридорога оплачивать доставку любой копеечной детали, которая необходима для ремонта.

Потому четвертое место Москвы с рейтингом доступности для семей недорогого нового авто в 54%, среднего - в 34% и премиального - в 9% фактически является «эталонным». Помимо этих регионов на верхних позициях рейтинга обосновались Ханты-Мансийский округ, Сахалин, Камчатка, Якутия и Санкт-Петербург.

В нижней части рейтинга традиционно присутствуют республики Северного Кавказа. В Ингушетии, например, лишь 4,8% семей в состоянии купить новый автомобиль за 550 тысяч рублей. В Чечне он доступен 6% семей, в Дагестане - 8%.

Мордовия же находится в рейтинге на 11-й строчке снизу. Скромная недорогая автомашина по силам у нас лишь 13,7% семей. Средний класс «по плечу» только 3,3% семей. А 0,3% могут даже замахнуться на новые «премиальные» автомобили. Но, глядя на автомобильные пробки в Саранске, складывается впечатление, что составители рейтинга в отношении нашей республики в чем-то ошиблись.

Впрочем, и на этот случай у специалистов есть объяснение. Как отмечается в исследовании, по всей видимости, жители небогатых регионов в большей степени предъявляют спрос на подержанные машины, а также заметно ограничивают расходы на собственный транспорт. В частности, небогатые автовладельцы при покупке подержанной машины отказываются от необязательных страховок, осуществляют самостоятельное обслуживание автомобиля, а также ограничивают дальность и частоту поездок, чтобы меньше платить за бензин.

Как заключают авторы рейтинга, для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение нового даже недорогого автомобиля (550 тысяч рублей) без кредита является трудно реализуемой задачей. В 18 регионах только менее 15% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль.