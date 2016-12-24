Житель Мордовии получил срок за финансирование терроризма

Репортер

Жителя Мордовии 34-летнего Марата Алукаева суд признал виновным в финансировании терроризма.

По данным следствия, он перечислил деньги своему брату, находящемуся в международном розыске за участие в боевых действиях в составе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В 2009 году родители и братья Марата Алукаева отправились из Мордовии в афгано-пакистанскую зону, где примкнули к радикальной боевой организации. Через год после отъезда отец Алукаева и двое его братьев погибли при взрыве дома в Пакистане. Через некоторое время мать и оставшийся в живых еще один брат Марата переехали из Пакистана в Сирию, но и там связались с экстремистами, что привело к закономерному результату - по неподтвержденной информации, и третий уехавший из республики брат Алукаева был убит.

Но в Мордовии оставались еще двое Алукаевых - братья Айрат и Марат. Их мать осталась в Сирии одна и стала переманивать к себе сыновей. Айрат прибыл на Ближний Восток еще в 2015 году и сразу же пополнил ряды боевиков. Марат решил Мордовию не покидать, но поддерживал регулярную связь с родными и близкими в Сирии по интернету. Он был прекрасно осведомлен, чем занимаются на чужбине его абоненты, но умолчал об этом. За укрывательство терроризма его осудили.

Как выяснится в дальнейшем, во время разговоров по интернету Айрат не раз обращался к родственнику из Мордовии с просьбой о финансовой помощи. Марат Алукаев пошел навстречу брату и перечислил ему около 13 тысяч рублей. Это стало составом еще одного преступления - по статье «Финансирование терроризма».

По информации Управления ФСБ по РМ, Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга признал Марата Алукаева виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание - 3 года 11 месяцев лишения свободы. С учетом предыдущей судимости за решеткой он проведет 4 года.

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