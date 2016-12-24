Перевела мошенникам 611 тысяч рублей

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На этой неделе к полицейским обратилась 52-летняя жительница Саранска, ставшая очередной жертвой дистанционного мошенничества.
Как рассказала женщина, ей на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что в настоящее время неизвестные от ее имени пытаются оформить кредиты по интернету. Звонивший посоветовал женщине незамедлительно оставить онлайн-заявки на получение кредитов в различных банках с целью опережения мошенников. По словам «сотрудника банка», после одобрения полученные денежные средства необходимо сразу же внести на банковские счета, якобы погашая оформленные мошенниками займы.
Следуя полученным указаниям, женщина оформила несколько кредитов на общую сумму 611 тысяч рублей. После обналичивания денег она внесла все полученные средства на четыре счета, указанные участливым собеседником. На протяжении нескольких дней он созванивался с потерпевшей, поясняя, что в настоящий момент идет проверка поступления денег на лицевые счета. Спустя неделю мужчина цинично заявил, что мошенникам все-таки удалось провести финансовую операцию и похитить оформленные в кредит деньги, поэтому женщине следует обратиться в правоохранительные органы.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к хищению денежных средств.
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