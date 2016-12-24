Олег Меньшиков не любит юбилеи

Народному артисту России - 60 лет. Но самого его это мало волнует

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Олег Меньшиков - один из самых ярких российских артистов. И самых стильных, добавим. И еще добавим: самых скромных. А может быть - самый скромный из скромных. Интервью давать не любит, на телеэкран не лезет, личная жизнь актера - вообще тайна за семью печатями. И вот даже от юбилея (а Олегу Евгеньевичу - 60!) постарался скрыться в неизвестном направлении. В Театре имени Ермоловой, художественным руководителем которого он является уже восемь лет, готовили для него целый праздничный вечер с поздравлениями, пожеланиями и подарками - и в итоге все праздничные мероприятия пришлось отложить на неопределенный срок. Все постановки и другие мероприятия с участием Меньшикова в ноябре были отменены - по официальной версии, по состоянию здоровья. Более подробные причины официально не раскрываются. Но если он даже и болен, а не просто решил под благовидным предлогом укрыться от желающих его поздравить поклонников - мы в любом случае желаем Олегу Евгеньевичу скорейшего выздоровления и возможности отметить важную дату вместе со своими коллегами и друзьями, как это было запланировано.

Триумфальные «Ворота»

Олег Меньшиков не любит рассказывать о личной жизни, а вот о театре, а тем более о ролях в кино, он может говорить бесконечно. Ведь именно кино принесло ему огромную популярность. Небольшая, но яркая роль призывника Кирилла в фильме Никиты Михалкова «Родня» обратила на него внимание не только зрителей, но и режиссеров, и следующая картина «Покровские ворота», где Олег Меньшиков снялся в главной роли и сыграл наравне с такими мастерами актерской профессии, как Леонид Броневой, Инна Ульянова, Михаил Козаков, принесла ему всесоюзную славу - как говорится, «наутро он проснулся знаменитым». Потом было множество совершенно разных ролей, но каждую из них почитатели таланта Меньшикова помнят практически наизусть. У артиста по современным меркам не так много картин в фильмографии - всего 36, но зато какие: «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Кавказский пленник», «Статский советник», «Золотой теленок», «Доктор Живаго», «Гоголь», «Легенда № 17», «Притяжение», «Вторжение»...

Как признается сам Олег Меньшиков, он руководствуется словами легендарного советского актера Игоря Ильинского.

- Я как-то наткнулся на фразу Ильинского: «Никогда не делать ничего против себя в искусстве». Этого я действительно себе не позволяю. Из-за денег я снялся всего в нескольких фильмах - фактически наступил на горло собственной песне...

Кстати, однажды Олег Меньшиков отказал Никите Михалкову, с которым у него всегда был прекрасный творческий тандем. Он отказался сниматься в его фильме «12» и просто ушел с репетиции, сказав, что это ему не интересно. Но надеемся, что два великих артиста все же потом смогли восстановить дружеские отношения…

Приходите смеяться и плакать

Олег Меньшиков сейчас полностью погружен в свое детище - Театр имени Ермоловой, где он не только художественный руководитель, но и сам выходит на сцену в семи спектаклях. Художественным руководителем он стал восемь лет назад, и сразу взялся за преобразование театра, который к тому времени влачил довольно жалкое существование. Слово «реформа» Олег Меньшиков не любит, но у него есть желание и стремление сделать этот театр главным культурным местом Москвы.

- Есть желание сделать театр-клуб, - признался Олег Евгеньевич. - Не в том понимании отрицательном, как нечто закрытое для посторонних, а клуб для общения, как в Англии. Такой, когда говорят: «А что сегодня в Театре Ермоловой? А неважно - пойдем, там хорошо!» Если мы достигнем такого существования - это будет отлично! Я хочу, чтобы у нас проходили интересные выставки, различные мероприятия для широкой публики, показы одежды наших модельеров... То есть должно быть достаточно широкое применения этой площадки. А в театре, я считаю, нужно молчание, нужно так: сердце заболело или не заболело… Театр должен на душу воздействовать, а для развлечения можно сходить в другое место. И мне кажется, это совершенно неправильное утверждение - что в театр перестали ходить за тем, чтобы испытать какие-то переживания. За этим-то, собственно, только и ходят в театр!

Надо сказать, что Олега Меньшикова в театре очень любят его артисты и всегда рады любой возможности поздравить своего руководителя.

- Выдающийся артист и режиссер, любимый наставник и один из самых важных и близких людей в моей жизни! - так поздравила Олега Евгеньевича с юбилеем актриса его театра Кристина Асмус. - Спасибо Олегу Меньшикову за доверие и сумасшедшую веру в меня - просто как никогда и ни от кого в моей жизни! Самый слышащий, участливый, жизнелюбивый, жадный до труда, добрый, красивый и стильный человек из всех, кого я знаю! Олег Евгеньевич, знайте, что люблю вас до неба и обратно!

Думаем, что после таких признаний ни у кого не останется вопросов к тому, какой руководитель Олег Меньшиков.

Путь художника

Олег Меньшиков никогда не распространяется о подробностях личной жизни. Он редко бывает на светских мероприятиях, на записи различных телевизионных программ. В одном из интервью он признался, что был бы счастлив проснуться в мире, где никто не знает, кто такой Олег Меньшиков.

Впрочем, иногда он все же выходит в свет, и всегда - со своей супругой, очаровательной Анастасией. В этом году они отметили 15-летие брака, но не делали из этой даты большого события и отпраздновали его только вдвоем.

Олег Меньшиков - человек творчества, он очень много уделяет времени своим театральным работам, которые ставит и в которых участвует как актер, киносъемкам, проектам, посвященным театру.

- Я уже вышел из возраста, когда играются, - признается Олег Евгеньевич. - Я никогда не действую по расчету, я делаю так, как меня ведет. Очень полагаюсь на свою интуицию, которая меня достаточно редко в жизни подводила. Если она мне говорит, что это действительно надо делать, - я делаю… Если бы мне 11 лет назад сказали, что у мне будет духовой оркестр, - я бы громко смеялся. Если бы девять лет назад сказали: «Ты будешь художественным руководителем театра», - я бы смеялся еще громче. Но, тем не менее, и то и другое в моей жизни происходило и происходит. Я надеюсь, что и в дальнейшем судьба мне готовит новые сюрпризы. Меня сейчас действительно очень увлекает работа в театре… Я везде говорю: путь не существует сам по себе - путь начинает появляться только тогда, когда по нему начинаешь идти. Поэтому, когда меня спрашивают о планах творческих, обо всей этой ахинее… Я действительно не могу так, потому что я считаю, что художник - извините, пожалуйста, за это слово - вообще не может планировать дальше того, над чем он сейчас работает! Это мое такое убеждение. В любом случае любой художник ведет себя и всех причастных к его творчеству только по тому пути, который он для себя определяет…

Валерия Шелованова, фото Вадима Тараканова