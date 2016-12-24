Мордовских школьников планируют обеспечить светоотражающими наклейками

«На весах здоровье каждого»
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было рассказано о ситуации на дорогах региона. По словам премьер-министра РМ Владимира Сушкова, в республике наблюдается снижение основных показателей аварийности. Так, на количество ДТП сократилось на 5,4%, число травмированных и раненых - на 9,9%, погибших - на 1,8%. Значительно меньше – на 10,7% - зафиксировано аварий по причине неудовлетворительных дорожных условий. С 26 до 19 сократилось количество мест концентрации ДТП.
Повышенное внимание Председатель Правительства поручил уделять безопасности детей. Речь идет об обустройстве пешеходных переходов вблизи школ или детских садов, и даже об обеспечении учащихся (включая студентов) светоотражающими наклейками на одежду. Всем требованиям безопасности, конечно же, будут соответствовать и 70 новых автобусов, направляемых в учебные заведения.
Высказался премьер и по поводу перевод саранских светофоров на трехфазный режим. По мнению Владимира Сушкова, здесь нужно выработать компромиссное решение, которое устроит и ГИБДД, и автомобилистов, и пешеходов.
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки