В Минздраве Мордовии работают две круглосуточные телефонные горячие линии

«Это цинизм, вызов!»
Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов
Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки
В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
В столице Мордовии отменены все новогодние мероприятия
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед»...