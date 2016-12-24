От коронавируса в республике скончался 55-летний мужчина

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике распространения коронавирусной инфекции зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Рузаевской районной больнице умер мужчина, 1965 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 3 степени, гипертоническая болезнь III степени.

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