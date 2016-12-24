От коронавируса в республике скончался 55-летний мужчина

Домашний арестант
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике распространения коронавирусной инфекции зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Рузаевской районной больнице умер мужчина, 1965 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 3 степени, гипертоническая болезнь III степени.
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима