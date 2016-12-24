Материалы по «вирусному празднованию» в «Сити-парке» будут направлены в суд

Репортер

На совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 11 ноября провел Глава РМ Владимир Волков, обсуждалась результативность введенных ограничительных мер. Как подчеркнул лидер республики, практика показывает, что нарушения продолжают фиксироваться, в том числе вопиющие. Глава Мордовии привел в пример недавний случай в торговом центре «Сити-парк», где было проведено массовое мероприятие по случаю пятилетнего юбилея заведения.

«Сити-парк» опять отличился, вдруг праздновать начал во время пандемии, собрал туда массу детей с родителями. Это что, обязательно сейчас – проводить детские развлечения? У нас 85 случаев коронавируса в день!» - с негодованием высказался Владимир Волков.

Как доложил руководителю республики глава городского округа Саранск Петр Тултаев, материалы по нарушениям в «Сити-парке» в ближайшее время будут направлены в суд.

Владимир Волков поставил задачу усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе продолжить проверки работы такси, в адрес которых есть много нареканий со стороны жителей республики. Глава Мордовии отметил также, что не в полной мере выполняется требование перевести 30% офисных работников на удаленный режим работы, прежде всего это касается города Саранска. Петру Тултаеву поручено обеспечить выполнение данного пункта Указа Главы республики.  Кроме того, должна быть усилена работа по санитарной обработке подъездов, мест общего пользования, торговых точек.

Владимир Волков не исключил введения дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции и призвал жителей республики отнестись к этому с пониманием. На кону – жизнь и здоровье людей. Все участники совещания сошлись во мнении, что новогодние массовые мероприятия, включая корпоративы, в этом году придется отменить. Глава республики особо подчеркнул, что за этим должен быть обеспечен самый пристальный контроль.

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