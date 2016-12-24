В Мордовии волонтеры будут приносить лекарства «домашним» больным с коронавирусом

В настоящее время по заявкам пожилых жителей республики активно работают волонтеры, и в ближайшее время добровольцам медицинского профиля предстоит освоить новое направление – оно связано с обеспечением лекарствами амбулаторных пациентов. Напомним, по поручению Президента страны Владимира Путина больным, которые лечатся дома под наблюдением участковых терапевтов, необходимые лекарства будут выдаваться бесплатно. Как подчеркнул на совещании у Главы РМ министр здравоохранения РМ Олег Маркин, порядок назначения бесплатных лекарств амбулаторным больным с коронавирусной инфекцией утвержден приказом Минздрава республики от 9 ноября текущего года.

«Обеспечение амбулаторных пациентов лекарственными препаратами будет осуществляться на дому бесплатно, с момента установления диагноза «коронавирусная инфекция». Это не означает, что у пациента должен быть положительный ПЦР-мазок, - особо подчеркнул министр. – Диагноз будет выставляться и на основе заключения КТ-исследований, а также по клиническим проявлениям, включая потерю обоняния. Пациенту никуда ходить не нужно. Участковый терапевт придет на дом с лекарствами, он будет выписывать больному на дому бесплатный рецепт и отдавать на руки препараты, необходимые на курс лечения».