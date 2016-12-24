Новогодние корпоративы находятся в Мордовии под запретом

Жители против
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан
По данным регионального оперативного штаба, в настоящее время в кафе, столовые и рестораны продолжают поступать заявки на проведение новогодних корпоративов, и в ряде мест такие заявки принимаются. Между тем, корпоративы, поминки и другие массовые мероприятия запрещены Указом Главы РМ № 78-УГ от 17 марта 2020 года (с последующими изменениями и дополнениями). Во всех кафе, ресторанах, предприятиях общепита периодически проводятся проверки, а накануне новогодних торжеств проверочные мероприятия будут проводиться с большей интенсивностью.
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан
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