Новогодние корпоративы находятся в Мордовии под запретом

По данным регионального оперативного штаба, в настоящее время в кафе, столовые и рестораны продолжают поступать заявки на проведение новогодних корпоративов, и в ряде мест такие заявки принимаются. Между тем, корпоративы, поминки и другие массовые мероприятия запрещены Указом Главы РМ № 78-УГ от 17 марта 2020 года (с последующими изменениями и дополнениями). Во всех кафе, ресторанах, предприятиях общепита периодически проводятся проверки, а накануне новогодних торжеств проверочные мероприятия будут проводиться с большей интенсивностью.