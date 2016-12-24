Новый год Саранск встретит в праздничном убранстве

Рынок труда
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В администрации республиканской столицы рассмотрен ход подготовки к Новому году. «Что касается украшения, то к 20 декабря должна быть готовность №1, - заявил на совещании мэр города Петр Тултаев. - К этой дате необходимо установить и ёлки. На 10 декабря запланируем первый осмотр на предмет оценки готовности города к Новому году».
В районах Саранска работы уже начались. Сейчас проводится ревизия иллюминации - проверяется работоспособность консолей, гирлянд. Параллельно идет установка световых конструкций. Украсить, как и в прежние годы, планируется не только улицы и общественные пространства, но также фасады некоторых многоквартирных домов, магазинов, административных и торгово-офисных зданий.
А вот главную елку Мордовии вернут на старое место - в нижнюю часть Советской площади. Монтаж ее занимает, как правило, около 2-3 дней. Еще столько же уходит на размещение гирлянд и украшений.
Что же касается формата проведения праздничных мероприятий, то он по-прежнему в Саранске не определен. Неизвестно даже, состоятся ли традиционные фейерверки в центре города и в микрорайонах. Здесь все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Окончательное решение власти примут на последней неделе 2020-го.
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