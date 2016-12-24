В Мордовии более 90 процентов жилья на первичном рынке приобретается в ипотеку

Об этом было заявлено в ходе совещания по вопросам жилищного строительства, состоявшегося под председательством Главы РМ Владимира Волкова с участием премьер-министра республики Владимира Сушкова, вице-премьера Виктора Цыганова, Главы Саранска Петра Тултаева.

В целом за 9 месяцев 2020 года, несмотря на пандемию, кредитными организациями в республике выдано более 5 тысяч ипотечных жилищных кредитов - рост составил 112,5% к аналогичному периоду прошлого года. По программе льготной ипотеки по ставке 6,5% выдано более 750 кредитов. Напомним, что эта программа, изначально рассчитанная до 1 ноября 2020 года и хорошо зарекомендовавшая себя, была продлена до 1 июля 2021 года. Это позволит не только улучшить жилищные условия многих семей, но и поддержать строительную отрасль.

При этом согласно Указу Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ» к 2024 году средняя ставка по ипотеке должна быть ниже 8%. Благодаря программе льготной ипотеки данного целевого показателя удалось достичь досрочно: уже сейчас средняя ипотечная ставка по стране составляет 7,5%. В Мордовии в сентябре 2020 года она составила 7,11%.

В ходе совещания обсуждались перспективы строительства жилья в республике, в том числе Мордовской ипотечной корпорацией, которая является одним из крупнейших застройщиков - на ее долю приходится четвертая часть всего вводимого в эксплуатацию многоквартирного жилья.