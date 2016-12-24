Конфликт на мясокомбинате закончился гибелью рабочего из Киргизии

6 ноября на мясокомбинате в Торбееве конфликт между рабочими закончился гибелью одного из них - 56-летнего рабочего из Киргизии Алмазбека Турсунова.

Находясь на рабочем месте в ночную смену, мужчины вступили в словесную перепалку, после чего 33-летний житель поселка Торбеево Александр Лысов коротким ударом в голову отправил в нокаут иностранного рабочего, который трудился на предприятии упаковщиком. От сильного удара Турсунов зашатался и повалился на пол, приложившись головой о кафельную плитку. Сотрудники мясокомбината тут же вызвали скорую помощь. Но когда медики прибыли по вызову, иностранный рабочий уже скончался. Эксперты провели судебно-медицинское исследование и установили, что иностранец умер от черепно-мозговой травмы.

Как утверждают коллеги, у Лысова и Турсунова время от времени случались стычки, впрочем не имевшие столь тяжелых последствий. Но сейчас все обернулось по-другому. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как случайное столкновение в коридоре и несколько брошенных грубых фраз с обеих сторон приводят к роковому удару. Рабочие вынесли тело погибшего рабочего на носилках - его труп отвезли в морг для вскрытия.

В свою очередь, Александр Лысов после случившегося предпочел уйти с работы домой. Прибывшие на мясокомбинат сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и выяснили, кто причастен к гибели иностранного рабочего. Насколько известно, утром следующего дня Александр Лысов сам пришел на комбинат и признался, что ударил коллегу. При этом он заявил, что никого убивать не хотел. Заметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Александра Лысова отправили под домашний арест.