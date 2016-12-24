Конфликт на мясокомбинате закончился гибелью рабочего из Киргизии

«Эпидемиологическая ситуация не позволяет!»
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
6 ноября на мясокомбинате в Торбееве конфликт между рабочими закончился гибелью одного из них - 56-летнего рабочего из Киргизии Алмазбека Турсунова.
Находясь на рабочем месте в ночную смену, мужчины вступили в словесную перепалку, после чего 33-летний житель поселка Торбеево Александр Лысов коротким ударом в голову отправил в нокаут иностранного рабочего, который трудился на предприятии упаковщиком. От сильного удара Турсунов зашатался и повалился на пол, приложившись головой о кафельную плитку. Сотрудники мясокомбината тут же вызвали скорую помощь. Но когда медики прибыли по вызову, иностранный рабочий уже скончался. Эксперты провели судебно-медицинское исследование и установили, что иностранец умер от черепно-мозговой травмы.
Как утверждают коллеги, у Лысова и Турсунова время от времени случались стычки, впрочем не имевшие столь тяжелых последствий. Но сейчас все обернулось по-другому. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как случайное столкновение в коридоре и несколько брошенных грубых фраз с обеих сторон приводят к роковому удару. Рабочие вынесли тело погибшего рабочего на носилках - его труп отвезли в морг для вскрытия.
В свою очередь, Александр Лысов после случившегося предпочел уйти с работы домой. Прибывшие на мясокомбинат сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и выяснили, кто причастен к гибели иностранного рабочего. Насколько известно, утром следующего дня Александр Лысов сам пришел на комбинат и признался, что ударил коллегу. При этом он заявил, что никого убивать не хотел. Заметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Александра Лысова отправили под домашний арест.
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
За масштабную торговлю наркотиками в Мордовии различные сроки заключения получили полтора десятка молодых людей, среди них - 5 девушек
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.