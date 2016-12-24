Приговор за 100 тысяч наркотических доз

За масштабную торговлю наркотиками в Мордовии различные сроки заключения получили полтора десятка молодых людей, среди них - 5 девушек

Рузаевский районный суд вынес приговор по громкому делу о наркоторговле гражданами России и Украины. На скамье подсудимых оказались 14 человек, включая 9 жителей Мордовии - это Алексей Атмайкин, Диана Бутяева, Станислав Елисейкин, Ангелина Ивановская, Андрей Караулов, Андрей Кижаев, Татьяна Кочнева, Анастасия Манихина и Денис Шуругин. Молодым людям было предъявлено обвинение за участие в организованном преступном сообществе и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Двум членам бригады также пришлось держать ответ за легализацию преступных доходов.

Участников этой интернациональной группы наркоторговцев задерживали с ноября 2017-го по март 2018 года. Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ во время обысков изъяли у них более 10,5 кг наркотического зелья.

Бригада имела устойчивую структуру с четким распределением ролей. Так, например, жители Украины и Красноярского края являлись оптовыми курьерами. В республику они приезжали эпизодически, жили в Саранске на съемных квартирах, делали свою «работу» и снова уезжали на родину.

Жители Мордовии выполняли в основном роль рядовых закладчиков - прятали зелье за досками объявлений, в трубах, гаражах и других укромных местах. Тайники делались в основном в Саранске и в близлежащих к столице Мордовии районах. Часть закладчиков сами были не прочь получить кайф от синтетического дурмана. Некоторые «кладмены» за хорошую работу поднимались по карьерной лестнице, им доверяли более крупные партии зелья. Крупные дилеры в неделю имели доход от 20 до 40 тысяч рублей. Заработок наркоторговцев высчитывался по разным схемам - бонусы начислялись за хранение зелья, фасовку, закладки в зависимости от размера, сложности командировки и т.д.

Для конспирации наркоторговцы использовали зашифрованные мессенджеры, такие как «Телеграм». Гонорары за наркотики дельцы получали в биткойнах, а позже обналичивали их через специальные биржи в интернете и электронные платежные системы. Многие участники лично друг друга не знали, поскольку работали бесконтактным способом. Фигуранты уголовного дела получали информацию о нахождении оптовых партий, забирали их из тайников, потом временно хранили на съемных квартирах, фасовали, а затем делали закладки более мелкими партиями для передачи другим участникам преступного сообщества либо непосредственно покупателям. Всего из незаконного оборота было изъято более 10,5 килограмма синтетических наркотических средств, таких как соли и спайсы. Это 100 тысяч разовых доз! Члены наркосиндиката завозили синтетику в Мордовию из Подмосковья, крупные курьеры оставляли товар в тайниках.

В наркосиндикат входили молодые люди в возрасте от 20 до 30 с небольшим лет, все они безработные. Примечательно, что пять человек из бригады - представительницы прекрасного пола. У одной из них есть маленький ребенок. Именно это обстоятельство позволяло ей до суда оставаться на свободе под подпиской о невыезде.

Среди наркодельцов фигурируют и несколько студентов. В частности, 22-летняя Ангелина Ивановская училась на юридическом факультете в Мордовском гуманитарном институте. Девушка первой попала в руки оперативников осенью 2017 года. Ее взяли, когда она планировала сделать закладку. У барышни было изъято 5 граммов синтетики. В отношении студентки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотика в крупном размере».

Тогда Ивановская призналась, что начала заниматься закладками совсем недавно. Молодая особа посчитала, что прожить на стипендию невозможно, и нашла себе подработку в интернет-магазине по продаже наркотиков. Девушка говорила, что своих сетевых кураторов она не знает. Все общение с поставщиками дурмана происходило через интернет. Кураторы сообщали, где забрать более крупную партию и сделать розничные закладки. За каждую такую закладку наркодилерам платили от 200 до 300 рублей.

В Рузаевском районном суде дело рассматривалось с мая 2019 года. Всех фигурантов дела признали виновными в покушении на сбыт наркотиков, а двух человек - в легализации преступных доходов.

По вердикту суда молодые люди получили от четырех до семи с половиной лет колонии строгого режима. Татьяна Кочнева была приговорена к 5 годам колонии, но останется на свободе, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.