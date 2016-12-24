Сила духа, которая крепче стали

Игорь Угольников представил зрителям свой новый фильм «Подольские курсанты»

Звездная премьера киноленты прошла в столичном кинотеатре «Октябрь». Продюсер Игорь Угольников и съемочная группа представили первым зрителям фильм о подвиге молодых ребят, остановивших ценой своих жизней в октябре 1941 года гитлеровскую армаду, рвущуюся к Москве. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают остановить многократно превышающие силы врага и на 12 дней становятся непреодолимой преградой на пути к Москве. Эта картина - о войне, о любви и настоящей дружбе во времена трагических испытаний.

По красной дорожке в этот вечер прошли снимавшиеся в фильме Сергей Бондарчук, Евгений Дятлов, Артем Губин, Любовь Константинова и другие. Оценить эту работу пришли звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса. В общем, премьера была по-настоящему звездной.

Фильм снимался непосредственно на месте боев и задуман как исторически достоверная лента: основой для написания сценария послужили переданные съемочной группе рассекреченные архивные материалы Министерства обороны.

В честь подольских курсантов названы улицы и школы, им ставят памятники, о них рассказывают музеи. Однако до сих пор многие герои числятся как «пропавшие без вести». Их семьи до сих пор не знают, где лежат их деды и прадеды, защищавшие Москву в октябре 1941 года. Известно только, что в ходе боев на Ильинском рубеже погибло около 2 500 курсантов...

- Для меня этот фильм стал особенным и очень личным, - рассказал продюсер киноленты Игорь Угольников. - Во время работы над ним, когда я изучал архивы Министерства обороны, я нашел место гибели моего деда, пропавшего без вести в Первой дивизии народного ополчения в 1941 году - мы ничего о нем не знали. Теперь моя семья знает, как и где он погиб…

Поддержать фильм и его создателей на премьеру пришла Мария Кожевникова.

- Это единственная премьера за много месяцев, которую я посетила, - призналась Мария Кожевникова. - Было несколько причин нарушить самоизоляцию. Во-первых, это главное кино этого года! Это тот фильм, который каждому необходимо посмотреть! Исключение - только маленькие дети, которые просто в силу возраста не смогут справиться с разрывающими сердце эмоциями. Во-вторых, я знаю, как долго Игорь Угольников вынашивал этого своего «ребенка», с какой точностью воссоздавал историю подвига. Это тяжелая эмоционально, но реальная правда про подвиг мальчишек, которую должен знать каждый - а я, к своему стыду, узнала о ней чуть раньше от Игоря, а теперь в подробностях - из фильма...

Появился на красной дорожке и Дмитрий Дибров с супругой Полиной и 10-летним сыном Александром. Дмитрий в последнее время не так часто появляется на премьерах. Как оказалось, тому есть причина: теперь в его загородном доме есть мини-кинозал с большим экраном, и фильмы можно смотреть дома. Но ради «Подольских курсантов» он сделал исключение. Многие гости заметили, как сильно изменился Дибров. Он полностью сменил имидж - перестал красить волосы, отпустил бороду и похудел. Если сбросить лишние килограммы была необходимость для хорошего самочувствия и здоровья (телеведущий в начале года перенес инсульт), то изменить внешний вид - просто желание чего-то нового.

- Честно сказать, волновался, принимая решение о кардинальной перемене внешности, - признался Дибров. - Прежде всего для меня были бесценны советы по стилю от моей коллеги Эвелины Хромченко: она подсказала мне даже какие-то мелкие нюансы. Сыграли свою роль и мои поклонники, которые одобрили мою смелость. И все-таки осталась горстка проницательных экспертов, кто убежден, что мои изменения - это результат каких-то пластических процедур. Но это не так. Да, без профессионалов здесь не обошлось, но я обращался лишь к косметологам, и было бы враньем отрицать этот факт…

О том, какие меры безопасности были приняты на премьере, думаем, говорить уже не стоит - все это, увы, уже становится привычным: обязательные маски (артисты снимали их только для того, чтобы сделать красивые кадры), социальная дистанция, шахматная рассадка в зрительном зале, и всюду - антисептики. В общем, даже если захочется забыть, в какое время мы живем, - не получится...

Яна Невская, фото Геннадия Авраменко и Ксении Угольниковой