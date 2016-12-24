Сила духа, которая крепче стали

Культура

Игорь Угольников представил зрителям свой новый фильм «Подольские курсанты»

Звездная премьера киноленты прошла в столичном кинотеатре «Октябрь». Продюсер Игорь Угольников и съемочная группа представили первым зрителям фильм о подвиге молодых ребят, остановивших ценой своих жизней в октябре 1941 года гитлеровскую армаду, рвущуюся к Москве. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают остановить многократно превышающие силы врага и на 12 дней становятся непреодолимой преградой на пути к Москве. Эта картина - о войне, о любви и настоящей дружбе во времена трагических испытаний.

По красной дорожке в этот вечер прошли снимавшиеся в фильме Сергей Бондарчук, Евгений Дятлов, Артем Губин, Любовь Константинова и другие. Оценить эту работу пришли звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса. В общем, премьера была по-настоящему звездной.
Фильм снимался непосредственно на месте боев и задуман как исторически достоверная лента: основой для написания сценария послужили переданные съемочной группе рассекреченные архивные материалы Министерства обороны.

В честь подольских курсантов названы улицы и школы, им ставят памятники, о них рассказывают музеи. Однако до сих пор многие герои числятся как «пропавшие без вести». Их семьи до сих пор не знают, где лежат их деды и прадеды, защищавшие Москву в октябре 1941 года. Известно только, что в ходе боев на Ильинском рубеже погибло около 2 500 курсантов...

- Для меня этот фильм стал особенным и очень личным, - рассказал продюсер киноленты Игорь Угольников. - Во время работы над ним, когда я изучал архивы Министерства обороны, я нашел место гибели моего деда, пропавшего без вести в Первой дивизии народного ополчения в 1941 году - мы ничего о нем не знали. Теперь моя семья знает, как и где он погиб…

Поддержать фильм и его создателей на премьеру пришла Мария Кожевникова.

- Это единственная премьера за много месяцев, которую я посетила, - призналась Мария Кожевникова. - Было несколько причин нарушить самоизоляцию. Во-первых, это главное кино этого года! Это тот фильм, который каждому необходимо посмотреть! Исключение - только маленькие дети, которые просто в силу возраста не смогут справиться с разрывающими сердце эмоциями. Во-вторых, я знаю, как долго Игорь Угольников вынашивал этого своего «ребенка», с какой точностью воссоздавал историю подвига. Это тяжелая эмоционально, но реальная правда про подвиг мальчишек, которую должен знать каждый - а я, к своему стыду, узнала о ней чуть раньше от Игоря, а теперь в подробностях - из фильма...

Появился на красной дорожке и Дмитрий Дибров с супругой Полиной и 10-летним сыном Александром. Дмитрий в последнее время не так часто появляется на премьерах. Как оказалось, тому есть причина: теперь в его загородном доме есть мини-кинозал с большим экраном, и фильмы можно смотреть дома. Но ради «Подольских курсантов» он сделал исключение. Многие гости заметили, как сильно изменился Дибров. Он полностью сменил имидж - перестал красить волосы, отпустил бороду и похудел. Если сбросить лишние килограммы была необходимость для хорошего самочувствия и здоровья (телеведущий в начале года перенес инсульт), то изменить внешний вид - просто желание чего-то нового.

- Честно сказать, волновался, принимая решение о кардинальной перемене внешности, - признался Дибров. - Прежде всего для меня были бесценны советы по стилю от моей коллеги Эвелины Хромченко: она подсказала мне даже какие-то мелкие нюансы. Сыграли свою роль и мои поклонники, которые одобрили мою смелость. И все-таки осталась горстка проницательных экспертов, кто убежден, что мои изменения - это результат каких-то пластических процедур. Но это не так. Да, без профессионалов здесь не обошлось, но я обращался лишь к косметологам, и было бы враньем отрицать этот факт…

О том, какие меры безопасности были приняты на премьере, думаем, говорить уже не стоит - все это, увы, уже становится привычным: обязательные маски (артисты снимали их только для того, чтобы сделать красивые кадры), социальная дистанция, шахматная рассадка в зрительном зале, и всюду - антисептики. В общем, даже если захочется забыть, в какое время мы живем, - не получится...

Яна Невская, фото Геннадия Авраменко и Ксении Угольниковой

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Долги наши тяжкие…

По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей

Изуверская месть

Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки

Откройте, полиция!

К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики

Рынок труда

Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу