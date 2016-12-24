Максим Аверин: «Я не разочаровался ни в чем»

Культура

Популярный актер отмечает свое 45-летие и 25-летие в актерской профессии

Максиму Аверину достаточно было бы сняться только в роли Сергея Глухарева в сериале «Глухарь» - славы и зрительской любви хватило бы до конца его жизни. Ну а теперь вот уже восемь лет зрители с неуменьшающимся интересом и волнением следят за судьбой его Олега Брагина из «Склифосовского». Но это такие знаковые, легендарные роли. А ведь были и летчик Павел Битков в «Фурцевой», и моряк Павел Горюнов в «Горюнове», и комдив Анатолий Кузин в «Невесте комдива», и музыкант Борис Гриневич в «Катране», который совсем недавно с успехом прошел на Первом. А кроме того, он вот уже несколько лет бессменный ведущий шоу «Три аккорда» на том же Первом канале... И вот этому любимчику публики исполняется 45 лет. Ну как можно было пройти мимо такого знакового события?..

Театр, а после - сабантуй
- Максим, уже решили, как будете отмечать юбилей?
- Как всегда: в первую очередь театр, спектакль, а потом - сабантуй с друзьями! (Улыбается.) Это уже традиция, которую я не нарушаю очень много лет. Просто выступления проходят каждый раз в каждом новом моем личном году в разных городах мира. Я только так отмечаю. Но в этом году, спустя много лет, этот день пройдет в Москве. На сцене Театра Сатиры состоится спектакль «Научи меня жить».

- Вы прекрасно выглядите и, как кажется, всегда позитивно настроены. Есть какой-то секрет отличного настроения?
- Просто надо любить жить. Это единственное, что важно. В моем возрасте уже считается так: чего достоин, то и носишь. Я про физическое состояние. А про позитив… Наверное, я еще такой и потому, что я не разочаровался ни в чем, потому что люблю свою публику, люблю свою профессию...

- Кто или что для вас мотиватор в первую очередь?
- Сама жизнь, потому что это самый главный дар, который, простите, но, по-моему, не повторяется. И, как мне кажется, залог хорошего настроения - то, что жизнь очень короткая, и тратить ее на плохое настроение и на плохих людей совершенно не стоит.

Жизнь в изоляции
- Изменилась ваша жизнь из-за пандемии?
- Наша жизнь, конечно же, уже не будет прежней - но я надеюсь, что она даст импульс для того, чтобы еще больше работать и еще больше творить. По крайней мере, все мои коллеги - да и я сам в том числе - за это время соскучились, конечно, по зрителю и по этим ощущениям: когда спектакль, когда премьера...

- Чего вам больше всего не хватало во время самоизоляции?
- Конечно же, театра, выхода к зрителю. Представляете, у меня не было спектаклей полгода: был в марте, а потом следующий - в сентябре! Это все равно как оторвать у балетного артиста ноги. Конечно, я поэтому очень скучал - хотя и понимал все проблемы и сложности. Но во время изоляции чуть не сошел с ума...

- Была у вас переоценка ценностей? Может, что-то новое для себя открыли?
- Наверное, было хорошо покопаться в старом: разобрать дом, книги, которые меня просто выселяли из моего дома! (Смеется.) У меня такое ощущение, что меня просто окружили и зажали со всех сторон. Я все привел в порядок, завел канал на YouTube, записывал рассказы и сказки для своих племянников. Точнее - начал для них, а потом оказалось, что это интересно и детям, и взрослым. В общем, мне не было скучно. И как оказалось, без очень многих вещей можно жить. Новая жизнь начинается! У меня в этом году еще и 25 лет в профессии, и я не помню ни разу, чтобы все было гладко у нас. Когда мы поступали в институт - был переворот, потом были всякие дефолты и все остальное... И так каждый раз... В общем, мне не привыкать все начинать сначала...

- Многие ваши коллеги в это время записывали онлайн-спектакли. Как вы относитесь к этому?
- Наверное, это как средство такого небольшого «перекуса». Но театр - это в первую очередь энергия, которая рождается в зале - между публикой и актерами, и без этого никак. Хотя онлайн в тех обстоятельствах, в которых мы были, - тоже неплохо. И не обязательно это касается театра. Например, люди, которые лишены возможности путешествовать или даже выходить из дома, - это для них прекрасная возможность посещать музеи, концертные площадки, слушать симфоническую музыку и смотреть те же спектакли. Но моя профессия в том и заключается, что это живой организм. В кино, понимаете, есть волшебство, есть обман, а в театре обмана нет: то, что рождается там, - оно существует здесь и сейчас и больше никогда не повторится.

- Финансово сильно пострадали?
- Финансово пострадали все - в том числе и те люди, которые занимаются далеко не творческими вопросами. А что делать? Надо будет как-то выкарабкиваться. Но я думаю, с этим тоже как-нибудь справимся...

Судьбоносный браслет
- Недавно по Первому каналу прошел фильм «Катран» - продолжение популярного проекта «Мосгаз», где вы сыграли одну из главных ролей. Ваш герой - аферист, картежник. Знаю, что вы готовились для съемок…
- Да, ведь просто так нельзя сесть за игровой стол - это сложная математика, поэтому я разбирался в тонкостях. Еще и плюс такая атмосфера была создана вокруг нас - очень приятно было влиться в этот коллектив. Я, кстати, смотрел прошлые сезоны как зритель - и вот наконец попал на проект как артист...

- Откройте уже тайну. Что там за история произошла на съемках фильма «Горюнов. Корабль отстоя»? В интернете была информация, что якобы вы стреляли в Сергея Жигунова на съемочной площадке, и у него осталась вмятина на лбу...
- Это все глупости. Вы представляете себе: если по-настоящему человеку попасть из табельного оружия в голову - что бы от нее осталось?! (Смеется.) Сергей Викторович просто пошутил, а в интернете сразу понеслось... А меня, кстати, в тот день даже на съемках не было. Так что, слава Богу, никто не пострадал...

- Ваши герои во всех проектах - очень разные. А есть ли у вас любимая роль в кино?
- Когда меня спрашивают, какая роль у меня любимая, я всегда отвечаю: «Та, которая впереди!»

Валерия Шелованова, фото Вадима Тараканова и из архивов пресс-служб

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Изуверская месть

Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки

«Они же людей возят!»

Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков

Домашний арестант

Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток

Движение по фазе

Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим

Долги наши тяжкие…

По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей

35 миллионов рублей

«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу