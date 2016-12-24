Максим Аверин: «Я не разочаровался ни в чем»

Популярный актер отмечает свое 45-летие и 25-летие в актерской профессии

Максиму Аверину достаточно было бы сняться только в роли Сергея Глухарева в сериале «Глухарь» - славы и зрительской любви хватило бы до конца его жизни. Ну а теперь вот уже восемь лет зрители с неуменьшающимся интересом и волнением следят за судьбой его Олега Брагина из «Склифосовского». Но это такие знаковые, легендарные роли. А ведь были и летчик Павел Битков в «Фурцевой», и моряк Павел Горюнов в «Горюнове», и комдив Анатолий Кузин в «Невесте комдива», и музыкант Борис Гриневич в «Катране», который совсем недавно с успехом прошел на Первом. А кроме того, он вот уже несколько лет бессменный ведущий шоу «Три аккорда» на том же Первом канале... И вот этому любимчику публики исполняется 45 лет. Ну как можно было пройти мимо такого знакового события?..

Театр, а после - сабантуй

- Максим, уже решили, как будете отмечать юбилей?

- Как всегда: в первую очередь театр, спектакль, а потом - сабантуй с друзьями! (Улыбается.) Это уже традиция, которую я не нарушаю очень много лет. Просто выступления проходят каждый раз в каждом новом моем личном году в разных городах мира. Я только так отмечаю. Но в этом году, спустя много лет, этот день пройдет в Москве. На сцене Театра Сатиры состоится спектакль «Научи меня жить».

- Вы прекрасно выглядите и, как кажется, всегда позитивно настроены. Есть какой-то секрет отличного настроения?

- Просто надо любить жить. Это единственное, что важно. В моем возрасте уже считается так: чего достоин, то и носишь. Я про физическое состояние. А про позитив… Наверное, я еще такой и потому, что я не разочаровался ни в чем, потому что люблю свою публику, люблю свою профессию...

- Кто или что для вас мотиватор в первую очередь?

- Сама жизнь, потому что это самый главный дар, который, простите, но, по-моему, не повторяется. И, как мне кажется, залог хорошего настроения - то, что жизнь очень короткая, и тратить ее на плохое настроение и на плохих людей совершенно не стоит.

Жизнь в изоляции

- Изменилась ваша жизнь из-за пандемии?

- Наша жизнь, конечно же, уже не будет прежней - но я надеюсь, что она даст импульс для того, чтобы еще больше работать и еще больше творить. По крайней мере, все мои коллеги - да и я сам в том числе - за это время соскучились, конечно, по зрителю и по этим ощущениям: когда спектакль, когда премьера...

- Чего вам больше всего не хватало во время самоизоляции?

- Конечно же, театра, выхода к зрителю. Представляете, у меня не было спектаклей полгода: был в марте, а потом следующий - в сентябре! Это все равно как оторвать у балетного артиста ноги. Конечно, я поэтому очень скучал - хотя и понимал все проблемы и сложности. Но во время изоляции чуть не сошел с ума...

- Была у вас переоценка ценностей? Может, что-то новое для себя открыли?

- Наверное, было хорошо покопаться в старом: разобрать дом, книги, которые меня просто выселяли из моего дома! (Смеется.) У меня такое ощущение, что меня просто окружили и зажали со всех сторон. Я все привел в порядок, завел канал на YouTube, записывал рассказы и сказки для своих племянников. Точнее - начал для них, а потом оказалось, что это интересно и детям, и взрослым. В общем, мне не было скучно. И как оказалось, без очень многих вещей можно жить. Новая жизнь начинается! У меня в этом году еще и 25 лет в профессии, и я не помню ни разу, чтобы все было гладко у нас. Когда мы поступали в институт - был переворот, потом были всякие дефолты и все остальное... И так каждый раз... В общем, мне не привыкать все начинать сначала...

- Многие ваши коллеги в это время записывали онлайн-спектакли. Как вы относитесь к этому?

- Наверное, это как средство такого небольшого «перекуса». Но театр - это в первую очередь энергия, которая рождается в зале - между публикой и актерами, и без этого никак. Хотя онлайн в тех обстоятельствах, в которых мы были, - тоже неплохо. И не обязательно это касается театра. Например, люди, которые лишены возможности путешествовать или даже выходить из дома, - это для них прекрасная возможность посещать музеи, концертные площадки, слушать симфоническую музыку и смотреть те же спектакли. Но моя профессия в том и заключается, что это живой организм. В кино, понимаете, есть волшебство, есть обман, а в театре обмана нет: то, что рождается там, - оно существует здесь и сейчас и больше никогда не повторится.

- Финансово сильно пострадали?

- Финансово пострадали все - в том числе и те люди, которые занимаются далеко не творческими вопросами. А что делать? Надо будет как-то выкарабкиваться. Но я думаю, с этим тоже как-нибудь справимся...

Судьбоносный браслет

- Недавно по Первому каналу прошел фильм «Катран» - продолжение популярного проекта «Мосгаз», где вы сыграли одну из главных ролей. Ваш герой - аферист, картежник. Знаю, что вы готовились для съемок…

- Да, ведь просто так нельзя сесть за игровой стол - это сложная математика, поэтому я разбирался в тонкостях. Еще и плюс такая атмосфера была создана вокруг нас - очень приятно было влиться в этот коллектив. Я, кстати, смотрел прошлые сезоны как зритель - и вот наконец попал на проект как артист...

- Откройте уже тайну. Что там за история произошла на съемках фильма «Горюнов. Корабль отстоя»? В интернете была информация, что якобы вы стреляли в Сергея Жигунова на съемочной площадке, и у него осталась вмятина на лбу...

- Это все глупости. Вы представляете себе: если по-настоящему человеку попасть из табельного оружия в голову - что бы от нее осталось?! (Смеется.) Сергей Викторович просто пошутил, а в интернете сразу понеслось... А меня, кстати, в тот день даже на съемках не было. Так что, слава Богу, никто не пострадал...

- Ваши герои во всех проектах - очень разные. А есть ли у вас любимая роль в кино?

- Когда меня спрашивают, какая роль у меня любимая, я всегда отвечаю: «Та, которая впереди!»

Валерия Шелованова, фото Вадима Тараканова и из архивов пресс-служб