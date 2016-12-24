Прокурор Мордовии Александр Филимонов покидает свой пост?

Телеграм-канал «Мордовский шпиль» поделился любопытной новостью: «Сенсационный слух из прокуратуры. Якобы республику покидает прокурор Александр Филимонов. Очень жаль». И далее: «В продолжение предыдущего поста. Якобы сменщик Филимонова в кресле прокурора Мордовии приедет к нам из Мурманской области».