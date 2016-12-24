Прокурор Мордовии Александр Филимонов покидает свой пост?

«На весах здоровье каждого»
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
Телеграм-канал «Мордовский шпиль» поделился любопытной новостью: «Сенсационный слух из прокуратуры. Якобы республику покидает прокурор Александр Филимонов. Очень жаль». И далее: «В продолжение предыдущего поста. Якобы сменщик Филимонова в кресле прокурора Мордовии приедет к нам из Мурманской области».
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима