В Мордовии умер врач-анестезиолог

Изуверская месть
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5 ноября в Рузаевской центральной районной больнице скончался врач Николай Кормилицын (1955 г.р.). Проводится гистологическое исследование на коронавирус.
Николай Кузьмич окончил Мордовский госуниверситет по специальности «Лечебное дело», затем интернатуру на базе Республиканской клинической больницы. С 1984 г. работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в Рузаевской центральной районной больнице.
Соболезнования выразил Глава Мордовии Владимир Волков: «Глубоко соболезную родным, близким и коллегам Николая Кузьмича. Врачи сражались за его жизнь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Это тяжёлая потеря для республики. Родственникам будет оказана помощь».
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