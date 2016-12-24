В Доме Республики наградили лучших муниципальных служащих

6 ноября в Доме Республики подвели итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий». В этом году в нем участвовал 41 человек, 15 из которых признаны победителями в пяти номинациях. Это «Правовое обеспечение», «Управление, экономика и финансы», «Организационное и кадровое обеспечение», «ЖКХ, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения» и «Социальное развитие».

«Местное самоуправление – ключевой институт гражданского общества, о чем неоднократно говорили руководство страны и нашей республики. Самое важное здесь – ежедневная работа с людьми. Нужно уметь выслушать, убедить, настроить людей на общее дело – всестороннее развитие территории. Людям, не имеющим реального авторитета, работать на муниципальном уровне просто невозможно», — отметил в своем выступлении руководитель Администрации Главы Мордовии Андрей Богатов.

Он напомнил, что недавно Президент России В. В. Путин поддержал инициативу Общероссийского конгресса муниципальных образований об увеличении призового фонда конкурса «Лучшая муниципальная практика» с 40 млн до 1 млрд рублей. Кстати, в числе победителей этого конкурса – Паракинское сельское поселение Большеберезниковского района. На обустройство села, закупку техники, строительство детской площадки будет направлена солидная сумма — 15 млн рублей.

Работа по поддержке муниципального управления ведется и в республике. В этом году по решению Главы Мордовии Владимира Волкова размеры денежных премий конкурса «Лучший муниципальный служащий» увеличены в два раза.

В одной из самых престижных номинаций, «ЖКХ, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения», победителем стал руководитель Починковского сельского поселения Большеберезниковского района Игорь Ануфриев. Его стаж в должности почти 26 лет. Населенные пункты, входящие в состав поселения, самые благоустроенные в районе. Они полностью газифицированы и электрифицированы, налажено уличное освещение, исправно работают несколько видов связи. Кроме того, здесь высажен «Лес Победы» – 160 елей в память о 160 земляках, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

В заключение церемонии Андрей Богатов еще раз поблагодарил всех от имени Главы Мордовии за достойный труд на благо людей, республики и нашей страны.