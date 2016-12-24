В республике от коронавируса скончался 60-летний мужчина

Репортер

Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице им С.В. Каткова умер мужчина, 1960 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 1 степени, гипертоническая болезнь.

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