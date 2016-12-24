Заболевающих все больше: в Мордовии зафиксировано 73 случая коронавируса

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По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Мордовии выявлено 73 случая коронавируса, 49 человек выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (51); Рузаевском районе (8); Лямбирском районе (5); Ковылкинском районе (3); Чамзинском, Старошайговском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Краснослободском, Ромодановском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 78 лет. Моложе 30 лет - 15 человек, в том числе годовалый ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 8673 случая коронавируса, 7240 человек выздоровели, 53 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 5 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 954 человека на стационарном лечении;
- 1 181 человек под наблюдением дома.
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