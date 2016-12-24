Новые выставки в Мордовском республиканском объединённом краеведческом музее им. И.Д. Воронина

Предлагаем ознакомиться с новыми выставками, организованными в МРОКМ им. И.Д. Воронина.

1) Выставка «Время и деньги» (к 160-летию Банка России). Сроки проведения: 02.11.2020 – 30.11.2020.

30 октября в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина открылась выставка отделения Национального банка по Республике Мордовия «Время и деньги», рассказывающая об истории финансового обращения в России с древности до настоящего времени. Экспозиция, представленная на 20 стендах, состоит из трех разделов – «Как делали деньги», «Как перевозили деньги» и «Как сохраняли деньги». В первом из них посетители могут познакомиться с денежной системой русских княжеств, историей появления монетных дворов, а также бумажных банкнот.

Во втором разделе рассказывается о способах транспортировки денег от использования небольших кошельков до создания специальной службы инкассации. Наконец, в третьем разделе представлена информация о том, как хранили и до сих пор хранят деньги в копилках, сберегательных кассах и банках. Выставка содержит большое количество красочных фотографий и изображений, снабженных подробными и интересными комментариями. Экспозиция будет работать до 30 ноября 2020 года.

2) Выставка «Осеннее настроение» (в рамках 80-летия ДХШ № 1 им. П. Ф. Рябова). Сроки проведения: 29.10.2020 – 23.11.2020.

Прекрасная и чудесная пора – осень. В этом году она долго радует всех теплом и ярко-синим небом. И если не желтые листья на деревьях, всем казалось бы, что лето задержалось надолго. Сентябрь и октябрь запомнились нам солнечными днями, а ноябрь-полузимник обещает быть прохладным и дождливым. Скоро на землю полетят первые снежинки. С грустью мы будем вспоминать ушедшее тепло и ласковое солнышко. При первых проявления осенней хандры приглашаем посетить выставку «Осеннее настроение». Вашему вниманию будут представлены работы учащихся 7 – 8 классов живописного и прикладного отделений ДХШ №1 им. П. Ф. Рябова. Юные художники школы отличаются своей творческой фантазией и мастерством исполнения. Разнообразные сюжеты: «Провожая лето», «Яблочный спас», «Богиня леса», «Вирь-Ава», «Одиночество», «Дерево счастья. Симкинский дуб», «Осенний пейзаж», «Встреча» удивляют своей оригинальностью, в них магический смысл и тайна. Украшением выставки стали стилизованные русские сарафаны с элементами кружевоплетения, куклы в мордовских национальных костюмах, расписные деревянные тарелки, матрешки. Техника исполнения работ: роспись по дереву, вышивка, бисер, кружевоплетение на коклюшках. Благодаря разнообразной цветовой гамме осенних красок выставка несет положительный заряд! Приходите в музей за хорошим настроением!

3) Выставка «Зелёная аптека». Сроки проведения: 28.10.2020 – 30.11.2020.

Кроме удовольствия и эстетического наслаждения, которое получаешь от красоты и богатства флоры Мордовии, нельзя забывать, что она является кормилицей и лекарем. Люди с давних времен знали, что растения –это лучшая панацея от всех болезней. Именно поэтому, травники всегда ценились и пользовались особым уважением, ведь в пучке засушенных трав кроется целительная сила природы, сила земли. Наша выставка предлагает познакомиться с замечательными зелеными помощниками человечества, несущими огромную пользу в своих хрупких соцветиях и нежных зеленых листочках. Среди них те растения, с которыми вы знакомы с детства, но и не предполагали, насколько они ценны: это и ромашка аптечная, название которой говорит само за себя, и шиповник обыкновенный, который засаживался повсеместно в годы Великой Отечественной войны за неимением лекарств, как их аналог. Лопух большой и по сей день один из самых широко применяемых фитообъектов не только в народной, но и официальной медицине. Многовековой опыт людей говорит сам за себя: так убедитесь и вы, насколько последовательна природа в лечении болезней. Выставка начинает работу с 28 октября 2020 г. Наши экспозиционеры с удовольствием поделятся с вами знаниями о том, что же кроет в себе каждая фотосинтезирующая клетка.

Справки по телефонам: 39-14-96; 39-14-97. График работы музея:вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00.Касса –до 17:30.Понедельник–выходной.

Музей в праздничные дни работает по следующему графику:

3 ноября – с 10.00 до 17.00, касса до 16.30;

с 16.00 – Виртуальная акция «Ночь искусств»;

4 ноября – выходной.