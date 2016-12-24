Республика Мордовия участвует в программе туристического кэшбэка

«Рейды будем продолжать!»
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
В октября стартовал второй этап программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок (туристический кэшбэк). Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат 20% от стоимости поездки. Для удобства туриста, в программу включены как пакетные туры (перелет и проживания), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.
Республика Мордовия принимает участие в программе. При посещении 13-го региона туристы смогут разместиться в средствах размещения, участвующих в программе: в RadissonHotelsandCongressCenterSaransk, отеле «Адмирал», на кордонах «Новенький» и «Павловский», а также в санаториях «Алатырь», «Мокша», «Надежда» и «Саранский».
Напомним, что государственный кэшбэк на покупку туров и гостиничных услуг по России предоставляется только при использовании карт платежной системы «МИР» во время оплаты.
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