Республика Мордовия участвует в программе туристического кэшбэка

Культура

В октября стартовал второй этап программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок (туристический кэшбэк). Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат 20% от стоимости поездки. Для удобства туриста, в программу включены как пакетные туры (перелет и проживания), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.

Республика Мордовия принимает участие в программе. При посещении 13-го региона туристы смогут разместиться в средствах размещения, участвующих в программе: в  RadissonHotelsandCongressCenterSaransk, отеле «Адмирал», на кордонах «Новенький» и «Павловский», а также в санаториях «Алатырь», «Мокша», «Надежда» и «Саранский».

Напомним, что государственный кэшбэк на покупку туров и гостиничных услуг по России предоставляется только при использовании карт платежной системы «МИР» во время оплаты. 

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