ДТП уносят жизни

На прошедшей неделе в Мордовии произошло несколько ДТП, оказавшихся в фокусе общественного внимания.

29 октября днем в Саранске напротив дома № 7 по ул. Садовой 47-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина», на пересечении неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не предоставил преимущество в движении такси «Лада Гранта», в результате чего произошло столкновение. Пострадали пассажиры такси - 17-летняя девушка, 39-летняя женщина и 63-летняя пенсионерка. Им была оказана медицинская помощь, полученные травмы оказались не столь серьезными, они были отпущены домой. Как отмечается, водители обоих транспортных средств находились за рулем трезвыми.

Внимание это ДТП привлекло из-за свежих воспоминаний о страшной аварии, произошедшей в Саранске летом этого года. Около двух часов ночи 18 июня в пригородном поселке Николаевка столкнулись две отечественные легковушки «Лада Гранта», одна из которых имела на борту фирменный логотип известной службы такси «Везет». От страшного удара машины мгновенно воспламенились, у зажатых в искореженном металле людей практически не было шансов на выживание. В каждом из автомобилей прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов обнаружили обгоревшие тела трех человек. В машине такси погибли водитель, 37-летний Олег Ефремушкин, и две пассажирки из Рузаевки - работница пенсионного фонда 37-летняя Татьяна Барашкова и 36-летняя безработная Наталья Аношина. Вторая «Лада Гранта» стала братской могилой для трех жителей Пензенской области, трудившихся на стройке в Саранске…

29 октября около пяти часов вечера в поселке Луховка 33-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Инсигния», при движении не справился с рулевым управлением и вылетел в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель автомашины с множественными травмами был доставлен в больницу, где скончался от полученных повреждений. Как отмечается в информации ГИБДД по РМ, к административной ответственности за нарушения ПДД только в этом году он привлекался четырнадцать раз.

30 октября в 09:30 на проспекте 60 лет Октября 69-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21053», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «МАЗДА СX-7», двигающемуся по главной дороге. В результате произошло столкновение, и «пятерку» по инерции отбросило на световую опору. Водитель отечественной «классики» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. 72-летняя пассажирка «ВАЗ-21053» экстренно была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. Водитель японского кроссовера в момент аварии находился в трезвом состоянии.