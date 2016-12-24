«Что делать, если государственные регистрационные знаки транспортного средства были утеряны либо украдены?»

На вопрос отвечает начальник отдела УГИБДД МВД по РМ подполковник полиции Павел Южалин.

«Серьезные изменения коснулись порядка выдачи регистрационных знаков. На наших дорогах несложно потерять регистрационные знаки, или, например, госномер могут украсть. Если раньше необходимо было перерегистрировать автомобиль и получать новые номерные знаки, причем только по месту учета транспортного средства, то сейчас появилась определенная альтернатива.

С настоящего момента владелец имеет законную возможность изготовить дубликаты утраченных регистрационных знаков в любой аккредитованной организации по их изготовлению.

Однако если автовладелец считает, что его регистрационные знаки могут быть использованы в противоправных целях, то он должен обратиться в ближайшее подразделение полиции и заявить о краже. При этом номера будут занесены в базу розыска, и дальнейшее их использование будет невозможно. К тому же придется получать новые регистрационные знаки. Теперь это можно сделать в любом регионе».