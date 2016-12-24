«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»

Дорого обошлось жителю Саранска разгульное времяпрепровождение с малознакомой женщиной. После алкогольного «забега в ширину» он лишился почти 200 тысяч рублей.

Как установили полицейские, в день совершения преступления потерпевший распивал спиртные напитки со своим товарищем. Находясь у подъезда, они встретили 42-летнюю женщину, которая проживала со своим ухажером в этом же доме. Мужчины пригласили ее в квартиру, чтобы продолжить застолье вместе.

Когда спиртное закончилось, дамочка вместе с радушным хозяином отправились в магазин за новой порцией горячительного. Во время оплаты покупок находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина не смог правильно набрать пин-код банковской карты, поэтому попросил сделать это спутницу. Оплата прошла, и по возвращении домой импровизированный банкет продолжился с новой силой. Воспользовавшись моментом, когда хозяин жилья вышел из комнаты, женщина забрала у него из куртки банковскую карту, а спустя время распрощалась с собутыльниками.

Помня пин-код, жительница Саранска тут же отправилась к ближайшему банкомату и сняла с карты 150 тысяч рублей, после чего лимит на обналичивание денежных средств был исчерпан. Тогда женщина перечислила часть оставшихся денег своему сожителю. На остальное она приобрела несколько пакетов с продуктами, потратив все до последнего рубля. Всего с банковской карты были похищены 185 тысяч 600 рублей. Наличность женщина передала своему гражданскому супругу, у которого она была изъята полицейскими.

В отношении вороватой особы возбуждено уголовное дело по статье «Кража денег с банковского счета». Заметим, что в 2010 году женщина была приговорена к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого.