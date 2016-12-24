«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»

Изуверская месть
Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки
Дорого обошлось жителю Саранска разгульное времяпрепровождение с малознакомой женщиной. После алкогольного «забега в ширину» он лишился почти 200 тысяч рублей.
Как установили полицейские, в день совершения преступления потерпевший распивал спиртные напитки со своим товарищем. Находясь у подъезда, они встретили 42-летнюю женщину, которая проживала со своим ухажером в этом же доме. Мужчины пригласили ее в квартиру, чтобы продолжить застолье вместе.
Когда спиртное закончилось, дамочка вместе с радушным хозяином отправились в магазин за новой порцией горячительного. Во время оплаты покупок находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина не смог правильно набрать пин-код банковской карты, поэтому попросил сделать это спутницу. Оплата прошла, и по возвращении домой импровизированный банкет продолжился с новой силой. Воспользовавшись моментом, когда хозяин жилья вышел из комнаты, женщина забрала у него из куртки банковскую карту, а спустя время распрощалась с собутыльниками.
Помня пин-код, жительница Саранска тут же отправилась к ближайшему банкомату и сняла с карты 150 тысяч рублей, после чего лимит на обналичивание денежных средств был исчерпан. Тогда женщина перечислила часть оставшихся денег своему сожителю. На остальное она приобрела несколько пакетов с продуктами, потратив все до последнего рубля. Всего с банковской карты были похищены 185 тысяч 600 рублей. Наличность женщина передала своему гражданскому супругу, у которого она была изъята полицейскими.
В отношении вороватой особы возбуждено уголовное дело по статье «Кража денег с банковского счета». Заметим, что в 2010 году женщина была приговорена к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого.
Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
«РИА Новости» составило новый рейтинг российских городов