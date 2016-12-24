Технологичный мавроди

Предприимчивый руководитель фирмы из Москвы получил условный срок за обман саранских клиентов. 31-летний столичный житель был признан судом виновным в мошенничестве, в результате которого пострадали 11 человек.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, летом 2018 года руководитель коммерческой организации из Москвы опубликовал в социальных сетях сообщение о предоставлении скидки на дорогую технику Apple. Ее могли получить жители Мордовии в арендованном офисе фирмы в Саранске. Но скидка предоставлялась при определенных условиях. Покупатели должны были внести задаток, зависящий от суммы товара, а впоследствии подбить на покупку техники в этой фирме еще четверых своих знакомых. При несоблюдении этого условия стоимость устройств, за которые уже был внесен задаток, увеличивалась до обычной цены.

Следователи пришли к выводу, что руководитель фирмы не имел намерения выполнять взятые на себя обязательства и передавать клиентам приобретаемую ими технику, а полученными в качестве задатка денежными средствами собирался распоряжаться по своему усмотрению.

Таким образом, от действий обвиняемого пострадали 11 жителей Мордовии, которые внесли в качестве задатка от 20 до 50 тысяч рублей за покупку смартфонов, макбуков, наушников и часов. При этом реальная стоимость товара превышала акционную минимум в два раза. После соблюдения условий покупатели приходили за обещанной техникой, однако менеджеры фирмы по указанию обвиняемого под различными предлогами в выдаче отказывали. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 330 тысяч рублей.

По приговору суда директору столичной фирмы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.