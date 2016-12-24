Установил на смартфон программу за миллион рублей

28 октября житель села Лямбирь установил очередной финансовый антирекорд доверчивости к звонкам незнакомцев.

К полицейским за помощью обратился 29-летний парень, рассказавший о разорительных результатах мошеннической операции, которую провернули с ним неизвестные злоумышленники.

По словам лямбирца, утром 28 октября ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются получить доступ к его банковской карте. Для защиты персональных данных он посоветовал срочно скачать и установить на мобильный телефон специальную «защитную» программу и продиктовать полученные в смс коды. При нулевом балансе на счету своей карты молодой человек без опаски установил программное обеспечение на смартфон и сообщил все необходимые сведения.

Как выяснилось впоследствии, получив возможность дистанционного управления мобильными приложениями жителя Лямбиря, мошенники смогли воспользоваться онлайн-банком и оформить на потерпевшего кредитную карту с лимитом свыше одного миллиона рублей. После чего они похитили с нее 989 тысяч 364 рубля.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».