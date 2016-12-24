Воровской маскарад

Cотрудниками полиции в Саранске устанавливается личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении кражи.

По предварительным данным, 26 сентября около 10:00 указанный гражданин расплатился в одном из саранских магазинов найденной банковской картой за продукты питания. Используя чужую карту, этот товарищ, как видно по фото, предпринял все меры, чтобы затруднить свое опознание.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или его личности, просим сообщить по телефонам: 8 (927) 1890830, 8 (999) 7780258, 29-90-02 или 102.