Воровской маскарад

Откройте, полиция!
К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
Cотрудниками полиции в Саранске устанавливается личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении кражи.
По предварительным данным, 26 сентября около 10:00 указанный гражданин расплатился в одном из саранских магазинов найденной банковской картой за продукты питания. Используя чужую карту, этот товарищ, как видно по фото, предпринял все меры, чтобы затруднить свое опознание.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или его личности, просим сообщить по телефонам: 8 (927) 1890830, 8 (999) 7780258, 29-90-02 или 102.
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