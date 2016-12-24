«Ковидные» больные получат бесплатные лекарства при лечении в амбулаторных условиях

Репортер

Мордовия получит 29 миллионов 737 тысяч рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал в понедельник Председатель Правительства страны Михаил Мишустин.

Следует уточнить, что речь здесь идёт о пациентах, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть о тех, кто находится дома под наблюдением врачей. Необходимые препараты, как сообщил недавно Президент России, будут выделяться гражданам бесплатно, на основании рецептов.

Деньги на эти цели поступят из резервного фонда Правительства РФ. Регионы страны получат в общей сложности свыше 5 миллиардов рублей - в зависимости от количества жителей. Минпромторгу поручено оценить объемы производства и имеющихся запасов лекарственных препаратов. Ассортимент их проверит Росздравнадзор, дабы в дальнейшем исключить возможности возникновения дефицита.

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