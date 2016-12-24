В Большеберезниковском районе семьям с детьми оказывается консультационная поддержка

В целях повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей в рамках национального проекта «Образование» предусмотрено создание модели индивидуального психолого-педагогического сопровождения. Эта модель уже опробована межмуниципальным консультационным центром, который работает в пос. Комсомольский Чамзинского района.

Команду консультативного центра составляет большая группа квалифицированных специалистов из нескольких соседних районов. Все они поделены на группы, которые занимаются такими направлениями, как «Реализация прав и законных интересов детей», «Успешная адаптация детей при поступлении в детский сад», «Общие вопросы воспитания и развития дошкольников», «Своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития детей», «Организация правильного питания ребенка, профилактика разного рода заболеваний».

Большеберезниковский район представлен в центре педагогом-психологом детского сада «Теремок» Л.П. Гостяйкиной. Группа, куда входит Лидия Павловна, занимается направлением «Организация психологической помощи, педагогическая неинформированность».

В центре можно получить консультации по самому широкому кругу вопросов развития, обучения и воспитания детей, причем и в дистанционной форме тоже. Консультации оказываются специалистами центра бесплатно. Их могут получить родители, а также законные представители детей до 7 лет, детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей, а также несовершеннолетних, получающих семейное образование.

Как отметила начальник районного управления по работе с учреждениями образования М.А. Танаева, подобные консультационные центры предстоит создать в детских садах и школах района. Они будут взаимодействовать с органами здравоохранения и социальной защиты населения.