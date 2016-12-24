Устроители стильной премии «Topical Style Awards 2020» решились-таки провести ежегодную церемонию вручения этой престижной светской награды, и не где-нибудь, а на одной из самых пафосных площадок Москвы: в банкетном зале «Триумф». Там были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса и вручены призы, один из которых оказался с сюрпризом.

Российские звезды в последнее время не так часто выходят в свет, да и большие мероприятия при сегодняшних ограничениях периода пандемии - большая редкость. Несмотря на все эти препятствия, церемония состоялась, и артисты получили свои долгожданные награды, а заодно и «выгуляли» свои новые наряды.

- Я не могу сказать, что очень соскучилась по светской жизни, - честно призналась Ксения Бородина. - Сейчас почти все проходит в интернете. Не знаю - к сожалению это или к счастью для нас. Все, что ты хочешь о себе рассказать и показать, - все это можно сделать через социальные сети. У меня - «живая» страница в Инстаграм, огромное количество подписчиков, и у меня там кипит жизнь! Я к социальным сетям отношусь хорошо: я люблю своих фанатов, мы можем и ссориться с ними, и снова мириться. Можно сказать, что я совмещаю приятное с полезным.

«Самая стильная телеведущая» (а именно такую награду Ксения Бородина получила в этот вечер) прекрасно разбирается в моде и четко рассказала о том, что сейчас самое актуальное. Например, кожаные вещи и обувь на массивной подошве. Так что, модницы, берите на заметку!

- Я думаю, что стиль закладывается с детских лет, - поделилась Юлия Ковальчук. - Как показывает практика, если родители прививают ребенку вкус к музыке, хорошим фильмам и манерам, то у него в будущем обязательно появится свой правильный стиль.

Филипп Киркоров не был бы Филиппом Киркоровым, если бы пришел на мероприятие в скромном наряде. На этот раз на нем были яркий костюм, расшитый пайетками, и необычная шляпа. Все, конечно, от Balman - одного из любимых дизайнеров артиста. А на руке у певца были часы, корпус которых сделан из металла затонувшего «Титаника». Стоимость своего наряда артист не стал в этот раз афишировать.

- За все удовольствия и за любые успехи: и плотские, и творческие - надо платить, - сказал Филипп Бедросович. - Впрочем, я здесь следую своему главному жизненному принципу: я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи!..

Филипп Киркоров получил премию «Самый стильный», а «Самой стильной» стала Ани Лорак.

- Надо было 35 лет работать, чтобы все потратить на шмотки и наконец-то получить эту премию! - пошутил со сцены артист.

Хоть номинации «Прикол года» на премии объявлено и не было, но приз-сюрприз, который смело можно к ней отнести, был вручен. Его получил кумир молодого поколения рэпер Моргенштерн (для тех, кто не силен в немецком: моргенштерн в переводе означает «утренняя звезда»; но самое интересное - что это не псевдоним, как обычно бывает у рэперов, а реальная фамилия матери певца). А получил он награду в номинации «Женщина года». Видимо, таким способом организаторы премии решили внести в церемонию элемент юмора, а рэпер согласился им подыграть. Впрочем, ему переодеваться в женский наряд не впервой: в своем клипе «Гимн выпускниц» он вполне органично играет разбитную толстушку-выпускницу, которая привычно пьет водку из горла и сладострастно бросается на всех проходящих мимо лиц мужского пола. Вот и сейчас артист вышел за наградой в темно-синем бархатном платье, темных очках и широкополой шляпе.

- Эта награда - глоток свежего воздуха для меня! Есть куда двигаться дальше: вперед, к новым вершинам! - сказал со сцены артист. И пояснил: - Я оделся в женщину, потому что люблю веселить людей!

Яна Невская, фото Вадима Тараканова