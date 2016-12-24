Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений в Мордовии 3 и 4 ноября 2020 года

«Рейды будем продолжать!»
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.