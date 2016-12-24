Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений в Мордовии 3 и 4 ноября 2020 года

3 и 4 ноября 2020 года изменится график работы отделений Почты России.

3 ноября, во вторник, почтовые отделения республики закроются на час раньше.

День народного единства, 4 ноября (среда), – это выходной день для всех отделений связи на территории республики. Кроме того, в этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда.

5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме.