Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений в Мордовии 3 и 4 ноября 2020 года

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3 и 4 ноября 2020 года изменится график работы отделений Почты России.
3 ноября, во вторник, почтовые отделения республики закроются на час раньше.
День народного единства, 4 ноября (среда), – это выходной день для всех отделений связи на территории республики. Кроме того, в этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда.
5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.

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