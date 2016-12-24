«Массовых случаев заболевания в одном классе или школе не зафиксировано»

В Министерстве образования республики прокомментировали продление школьных каникул в Мордовии.

«Мы проанализировали ситуацию по заболеваемости детей и педагогов. Массовых случаев в одном классе или школе не зафиксировано, - сообщила первый заместитель министра образования РМ Елена Солдатова. - Вместе с тем, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом республики принято решение о продлении сроков осенних каникул на два дня - до 8 ноября включительно. Это позволит увеличить временной промежуток по разобщенности детей до 14 дней. 9 ноября дети вновь сядут за парты».

В Мордовии продолжается ежедневный мониторинг заболеваемости среди детей и педагогов, и пока переход школьников республики на дистанционное обучение не рассматривается в качестве оптимального варианта.