В республике от коронавируса скончалась 82-летняя женщина

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован новый летальный случай по Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла женщина, 82 года. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 3 степени, гипертоническая болезнь, ИБС.