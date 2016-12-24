В республике от коронавируса скончалась 82-летняя женщина

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован новый летальный случай по Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла женщина, 82 года. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 3 степени, гипертоническая болезнь, ИБС.

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