В республике от коронавируса скончалась 82-летняя женщина

Движение по фазе
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован новый летальный случай по Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла женщина, 82 года. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 3 степени, гипертоническая болезнь, ИБС.
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