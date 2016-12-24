Какими препаратами лечат COVID-19 и где их приобрести в Саранске?

Репортер

По информации регионального оперативного штаба, на амбулаторном этапе для лечения используются «Арбидол», «Гриппферон», «Гидроксихлорохин», «Арепливир». На средства республиканского бюджета закупаются дорогостоящие препараты «Актемра» и «Артлегиа» для лечения коронавируса у больных в тяжелом состоянии. Также все поликлиники региона обеспечены «Гидроксихлорохином».

Иметь такие препараты в домашней аптечке не обязательно. Лечение назначается врачом в зависимости от степени тяжести заболевания, клинических проявлений, возраста пациента, сопутствующих патологий.

Если врач назначил прием «Арепливира», это лекарство можно приобрести в аптеках Саранска: 

• № 1, проспект Ленина, 1;

• № 9, ул. Большевистская, 25;

• № 111, ул. Гожувская, 10 А; 

• № 120, ул. Энгельса, 15, к 8, помещение 2;

• № 125, ул. Веселовского, 45.

Стоимость одной упаковки 5 тысяч рублей, на курс лечения их нужно две.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Рынок труда

Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу

Откройте, полиция!

К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики

Примирились с потерей

За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит

Изуверская месть

Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки

35 миллионов рублей

«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса

Долги наши тяжкие…

По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу