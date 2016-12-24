Какими препаратами лечат COVID-19 и где их приобрести в Саранске?

Рынок труда
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По информации регионального оперативного штаба, на амбулаторном этапе для лечения используются «Арбидол», «Гриппферон», «Гидроксихлорохин», «Арепливир». На средства республиканского бюджета закупаются дорогостоящие препараты «Актемра» и «Артлегиа» для лечения коронавируса у больных в тяжелом состоянии. Также все поликлиники региона обеспечены «Гидроксихлорохином».
Иметь такие препараты в домашней аптечке не обязательно. Лечение назначается врачом в зависимости от степени тяжести заболевания, клинических проявлений, возраста пациента, сопутствующих патологий.
Если врач назначил прием «Арепливира», это лекарство можно приобрести в аптеках Саранска:
• № 1, проспект Ленина, 1;
• № 9, ул. Большевистская, 25;
• № 111, ул. Гожувская, 10 А;
• № 120, ул. Энгельса, 15, к 8, помещение 2;
• № 125, ул. Веселовского, 45.
Стоимость одной упаковки 5 тысяч рублей, на курс лечения их нужно две.
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