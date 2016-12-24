Две жительницы Мордовии стали победителями конкурса «Моя страна – моя Россия»

Стали известны имена победителей XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники в возрасте от 14 до 17 лет представили свои проекты перед экспертами на финальном этапе конкурса в рамках Междисциплинарной проектной школы, которая прошла в формате онлайн.

Победителями в возрастной категории 14-17 лет стали 22 человека из 17 регионов России, в том числе две жительницы Мордовии. Мария Киркина признана одной из лучших в номинации «Мой родной язык», а Мария Зинкина одержала победу в номинации «Экология моей страны».

Мария Киркина, ученица гимназии №12 города Саранска, в финале конкурса представила инициативу, направленную на изучение школьниками языковых, национальных и культурных особенностей региона. Проект «Мрдатама ётай шизонк. Возвращение к истокам» основан на методике погружения: дети вместе со своими родителями смогут отправиться в села Зубово-Полянского района Мордовии, где пообщаются с носителями языка и культуры коренных народов республики, изучат национальный костюм, этапы его изготовления, мордовскую вышивку и ее характерными особенностями и значением каждого символа в орнаменте. Участники проекта отправятся на мастер-классы к народным умельцам, после чего самостоятельно изготовят традиционные предметы одежды, которые представят на выставке в школьном музее.

«В нашей многонациональной стране особенно важно изучать историю, культуру и традиции своего народа, чтобы жить в уважении и согласии. Поэтому сегодня я особенно рада, что мой проект поддержала платформа «Россия – страна возможностей», объединяющая жителей всей России от запада до востока!» – поделилась Мария Киркина.

Мария Зинкина, студентка Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности, представила перед экспертами экологичную технологию производства бумаги. На подготовительном этапе команда проекта изучила процесс производства бумаги из древесины, после чего в ходе экспериментальной работы в лаборатории колледжа студенты разработали собственную технологию изготовления бумаги из сухой травы и листьев. Такое производство является не только экономически выгодным, но и практически безотходным: при обработке растительного сырья образуется раствор, содержащий ценный компонент – лигнин, который может быть использован как топливо. Проект Марии направлен на сокращение вырубки деревьев и решение проблемы утилизации остатков растительности в населенных пунктах.

«На данный момент бумага, созданная нами в лаборатории, обладает рядом недостатков: у нее достаточно темный цвет и слишком большая толщина. Однако сегодня победа в конкурсе «Моя страна – моя Россия» платформы «Россия – страна возможностей» дала команде дополнительную мотивацию продолжать проект и совершенствовать разработанную технологию»,– рассказала Мария Зинкина.

«Каждый из 22 авторов лучших инициатив получит адресную поддержку: традиционные призы конкурса, информационное сопровождение, льготы при поступлении в вузы-партнеры в виде дополнительных баллов ЕГЭ, часть победителей смогут реализовать свои проекты благодаря нашему сотрудничеству с Грантовым конкурсом молодежных инициатив Росмолодежи, – рассказала руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова. – Однако сообщество конкурса намного шире, и главной нашей задачей является его развитие и поддержка. В следующем году 150 финалистов смогут принять участие в образовательной смене Международного детского центра «Артек», а уже сегодня каждый желающий может присоединиться к образовательной онлайн-программе Междисциплинарной проектной школы в социальных сетях конкурса, чтобы подготовиться к участию в новом сезоне».