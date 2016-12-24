Скончалась медсестра Ичалковской районной больницы

Репортер

Сегодня в Республиканской инфекционной клинической больнице умерла Елена Винтина (1972 г.р.). Она работала медицинской сестрой фтизиатрического кабинета Ичалковской центральной районной больницы. Проводится гистологическое исследование на коронавирус.

Елена Александровна с 1992 г. трудилась в Ичалковской больнице медсестрой инфекционного отделения. С 2009 г. переведена во фтизиатрический кабинет.

Соболезнования выразил Глава Мордовии Владимир Волков: «Глубоко соболезную родным, близким, коллегам Елены Александровны. Особенно горько говорить о гибели людей, которые сейчас находятся в эпицентре борьбы с пандемией и помогают спасать наши жизни и здоровье. Елена Александровна была отзывчивым человеком и настоящим профессионалом своего дела. 

Родственникам мы окажем всю необходимую помощь».

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