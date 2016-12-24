«Ночь искусств» - 2020

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В ноябре в Мордовском республиканском объединённом краеведческом музее имени И.Д. Воронина традиционно проходит ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Эпидемиологическая обстановка 2020 года определяет новый формат проведения акции: все мероприятия в рамках «Ночи искусств» организуются онлайн.
Культурная программа вариативна: музей подготовил тематически разнообразные видеорассказы, видеопрезентации, циклы виртуальных мастер-классов, видеосюжеты волонтёрских проектов, онлайн-акции, викторины и так далее. Все мероприятия носят познавательно-развлекательный характер и рассчитаны на разные целевые аудитории, в связи с чем для каждой социальной сети разрабатывается отдельная культурная программа. Тематические посты в официальной группе музея в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», «Instagram» в рамках акции «Ночь искусств» будут опубликованы с 16:00 3 ноября до 00:00 4 ноября 2020 года.
Проведение акции в онлайн-формате обусловливает еще больший охват аудитории потенциальных посетителей музея, так как в современном мире сеть Интернет является главным информационно-коммуникационным ресурсом, которым ежедневно пользуется более половины населения планеты. И в день «Ночи искусств» пространство глобальной паутины является одновременно и культурным пространством, стать частью которого может любой желающий.
3 ноября музей будет открыт для посещения. Вы можете прийти в реальный музей и попасть в виртуальную «Ночь искусств». Следите за программой!
График работы музея:
вторник – воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30);
понедельник – выходной.
Справки по телефонам: 39-14-96; 39-14-97.
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