Михаил Галустян: «От многих я слышу, что мой юмор продлевает жизнь»

Кто-то его знает и помнит с юных лет - как участника КВН. Кто-то узнал чуть позже - когда он на пару с Сергеем Светлаковым «зажигал» в проекте «Наша Russia». Или когда выступал со смешными номерами в шоу «Ледниковый период»… Или… Впрочем, популярные проекты с его участием можно перечислять долго. И как-то даже не верится, что «самому смешному Мишке» - Михаилу Галустяну - 40 лет! Но это так. Недавно он даже выпустил автобиографическую книгу «Знак отличия. История смешного мальчишки», где подробно и откровенно рассказывает о себе и своей семье, о своем творческом пути и делится своими наблюдениями и взглядами. Но, спросив для приличия про книгу, мы не стали в беседе с юбиляром заострять на ней внимание и углубляться в содержание (кто захочет - сам найдет и прочтет), а решили просто поговорить «за жизнь» - о прошлом, настоящем и будущем…

Время зрелости

- Михаил, для вас книга - это какое-то подведение итогов?

- Безусловно, это подведение итогов - хотя я надеюсь, что это далеко не итог, а некий рубеж. Мне кажется, что 40 лет - это для мужчины такой период, когда уже можно поразмыслить о чем-то и этими мыслями поделиться. Возможно, с точки зрения психологии есть и другой момент: мне просто захотелось выговориться, о чем-то написать, чтобы не только в себе все эти мысли держать, но и выплеснуть их на бумагу в хорошем смысле этого слова. В моей жизни все происходит вовремя, о чем я и пишу в своей книге. Там есть такой момент, когда обсуждается успех. Успешный человек - это тот человек, который все успевает. А я по жизни все успеваю. Мне 40 лет, и я успел достичь многого и написать эту книгу.

- Для вас важна слава?

- Наверное, неправильно будет сказать, что она не имеет для меня значения. Мне кажется, каждый человек по-своему тщеславен. Всем нам нравится, когда нас хвалят. Даже когда тебе при этом вроде неудобно - все равно это приятно. Человек так устроен. Приятно, например, когда хвалят за проделанную работу... Для меня слава - это, конечно же, вдохновение, аплодисменты зрителей, цитируемость… Это когда меня узнают. Это почет - но и груз ответственности. Будучи популярным человеком, надо контролировать то, что ты говоришь. Потому что скажешь неаккуратную фразу - и ее могут потом преподнести как угодно. Всегда надо думать, что ты говоришь. Но я к этому с детства был готов. Я рос в 90-е в городе Сочи, и за слова свои надо было отвечать.

Смехотерапевт

- К юмору вы пришли не сразу. Сначала окончили медицинское училище, и первое специальное образование у вас - фельдшер. Почему именно эта профессия?

- Во-первых, мне нравится все такое полуэкстремальное, я люблю себе щекотать нервишки - в пределах разумного, конечно! (Смеется.) Во-вторых, родители в какой-то степени повлияли. Моя мама всю жизнь была медицинским работником, и я, получается, пошел по пути наименьшего сопротивления: подумал, что если поступлю на медицинский, то и мама где-то в чем-то поможет с учебой. Не знаю почему, но я тогда очень хотел стать пластическим хирургом, мне так все это нравилось! Но когда я понял, что у хирурга руки должны расти из правильного места (голова-то у меня хорошо работает, а вот руки - не очень), то стало ясно, что это не совсем мое. Хотя, как оказалось, я все же немного стал врачом: смехотерапевтом. Своим присутствием, юмором я как-то лечу людей, делаю жизнь лучше, ярче, красочнее. И от многих я слышу, что мой юмор продлевает жизнь, - а не это ли задача врачей?

- Как пришли к тому, что вам надо стать «доктором смеха»?

- Это все шло с детства - со школы, а может даже, с детского сада. Я сколько себя помню - всегда всех веселил. Более осознанно я понял это, когда начал играть в КВН. Фразу «пришел в профессию по призванию» я расцениваю немного по-другому - именно как люди меня призвали. Они просили: посмеши нас, повесели нас - и я это делал. И в итоге понял, что мне стоит мою жизнь связать с юмором, с творчеством. И из хобби это превратилось в профессиональную деятельность - и я даже не заметил, как это произошло…

- Мало кто знает, но у вас есть еще одна профессия - юрист…

- В какой-то период жизни из-за частых съемок я столкнулся с большим количеством договоров, которые нужно смотреть и подписывать. И понял, что мне не хватает этой базы знаний. А я такой человек, если мне чего-то не хватает, то я беру и восполняю все эти пробелы. И тогда я поступил в МГЮА (Московский государственный юридический университет - прим. авт.) с целью научиться работать с договорами. И теперь уже я понимаю, где и какой пункт поменять, и так далее. В общем, я сделал это для себя. Хотя мне всегда казалось, что я должен был бы работать в каком-то надзорном органе. Мне скажи: «Миша, иди туда и найди все, что сделано не так!» - я пойду и сделаю, докопаюсь до всего! (Смеется.)

Стать лучше себя

- Скучаете по тому времени, когда играли в КВН, когда для вас все только начиналось?

- Да. Скучаю по тому времени еще и потому, что это было студенческое время. Оно было у меня, наверное, самым веселым из всех студентов в этом мире: я свою студенческую жизнь провел в постоянных гастролях, меня даже один раз отчислили из университета (Михаил играл в команде КВН «Утомленные солнцем» от Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, где учился после окончания медицинского училища, - прим. авт.) - потому что у меня были сплошные прогулы. И потом, когда ректор увидел результат - когда мы стали выигрывать в КВН - меня восстановили и сказали: «Теперь мы видим, чем вы занимаетесь. Благодаря вам о нашем университете узнали во всем мире!» Так что у меня одни хорошие воспоминания о тех временах: студенчестве, КВН, гастролях... Да, не самые богатые времена тогда были - но в этом и был определенный кайф: мы умели довольствоваться малым. В КВН играли не за деньги и не за славу, а потому что было приятно веселить людей.

- Но победа в КВН была важна?

- Важно было именно участвовать. Но, как вы знаете, аппетит приходит во время еды. Когда ты понимаешь, что у тебя получается лучше, чем у других, появляется спортивный интерес, желание выиграть. По крайней мере, внутри меня было всегда желание победить. Важно быть победителем по жизни, и я всегда был настроен победить. Но в итоге я понял, что победить можно только самого себя. Стать лучше можно только лучше себя - того, который был до этого. Можно проиграть какой-то команде КВН - но при этом стать лучше, выше и интереснее для самого себя.

- Были ли у вас на сцене провалы с шутками?

- Да, конечно. Все мы люди, и все мы ошибаемся. Но я очень быстро ориентируюсь в этот момент. Я всегда говорю: если вы неудачно пошутили, то надо сразу извиниться - и идти дальше. Не надо пытаться убеждать: «Нет, я прав - это смешно!» Нет ничего хуже, чем объяснять смысл шутки. Когда тебе говорят: «Объясни, что ты имеешь в виду?» - значит, ты не пошутил. Причем шутка может как остановить конфликт, так и его разжечь. Юмор - это ведь серьезное оружие, и оно должно быть в руках профессионалов.

Привычка подглядывать

- Вы раньше признавались, что черпали образы своих героев прямо в своем родном городе, куда люди приезжали и приезжают отдыхать со всей страны. Достаточно было выйти на улицу и просто наблюдать. А сейчас где вы находите образы для своих героев?

- Я признаюсь, и тут скрывать особо нечего, что сейчас, с появлением интернета, социальных площадок, этих образов - хоть отбавляй! И черпаешь все эти знания оттуда. А бывает, что надеваю капюшон, маску, иду в парк - и просто гуляю или сижу на скамейке и наблюдаю. Вообще, за людьми интересно наблюдать, когда они не знают, что за ними смотрят. Но это еще у меня натура такая: мне важно исследовать, просканировать человека, понять его интересные повадки, акцент, манеру общения и так далее... Все это вызывает у меня интерес.

- А есть образ из тех, что вы создали, который вам больше всего нравится?

- Конечно же, отправной точкой был проект «Наша Russia» (его показывали с 2006 по 2012 год на телеканале ТНТ - прим. авт.). Я был в своей максимальной форме, и проект был интересный. Все образы, которые я там показывал, я действительно пропускал через себя, вкладывал часть себя, проживал все эти образы. Я сам придумывал историю героя, имя, фамилию, кто у него родственники. Многие, правда, потом думали, что если я показываю гостя из Средней Азии, то я точно такой же человек в жизни. Но это не так. Неправильно будет меня полностью ассоциировать с героем. Если я играю охранника-неудачника Александра Бородача - я же не такой в жизни. Но если в это верят - это говорит о том, что ты очень хорошо справился со своей актерской задачей.

Волшебный душ

- Для тех, у кого напрочь отсутствует чувство юмора, подскажите, как накачать эту мышцу?

- Хороший вопрос. Я вам точно могу заявить, что нет такого понятия, что у человека нет чувства юмора. Чувство юмора есть у всех! Вопрос в том, с чего человек смеется. Отточить чувство юмора, конечно, можно - есть определенные методики, так скажем. Самое первое, что я советую, - читать много юмористической литературы и пытаться из этого выбрать лучшее. В детстве я прочитал огромнейшее количество книг с анекдотами про всех персонажей, которые существуют: про Петьку и Василия Ивановича, Рабиновича и так далее. И для себя карандашом отмечал самые хорошие, разучивал их и рассказывал во дворе - оттачивал свое мастерство. Я уже сказал: мне нравилось веселить людей. Но если вы не смеетесь с чьих-то шуток - это еще не значит, что у вас нет чувства юмора. У нас у всех оно просто разное.

- У вас сложный, плотный график. Как вы отдыхаете?

- У меня график действительно довольно плотный, особенно в последнее время. Я уже даже думаю, что зря себя так загрузил. Когда пандемия началась - все сидели по домам, съемок не было, а потом начались звонки с предложениями, и я просто жадно все хватал: «Вот это давай!», «И вот это давай!», «И в этом проекте буду сниматься!» Типа, я все успею! Люди без работы сидят, а я буду отказываться от предложений? Нет! А сейчас сижу и понимаю: когда я во всем этом сниматься буду, как я все это успею? Ну ничего - потихонечку… Как говорят: глаза боятся, а руки делают. Так что пока справляюсь. Все - благодаря команде, четко отстроенному графику и планированию. Семья поддерживает, друзья поддерживают. А что касается отдыха, то я получаю удовольствие от общения с близкими людьми. А если говорить в физическом смысле, то для этого у меня есть мой душ: я просто смываю водой все, что было за день, - и становлюсь новым человеком!

Валерия Хващевская, фото из архива пресс-служб и Вадима Тараканова