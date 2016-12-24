В Мордовии транспортные полицейские проводят профилактическую работу по борьбе с кибермошенничеством

Сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте ведут активную профилактическую работу в области повышения киберграмотности граждан и работников железнодорожного транспорта.

Оперуполномоченные отделения экономической безопасности и противодействия коррупции размещают справочный материал на информационных стендах в железнодорожных организациях республики, беседуя при этом с трудовыми коллективами и, разъясняя им существующие способы обмана и защиты от уловок кибермошенников.

В борьбе против преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий правоохранителей поддерживают и представители общественности. Так, в рамках инициированной полицейскими акции «Неделя кибербезопасности» в зале ожидания железнодорожного вокзала Рузаевка, благодаря председателю Общественного совета при Рузаевском линейном отделе Николаю Салееву, организовано транслирование видеороликов, демонстрирующих новые схемы хищения денежных средств посредством банковских карт, а также информирование пассажиров по громкоговорящей связи. Кроме того, в период проведения мероприятия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с железнодорожниками раздают посетителям вокзала тематические памятки, обращая особое внимание на граждан пожилого возраста, которые ввиду своей доверчивости чаще других могут оказаться обманутыми.

Пассажирам также напоминают и об обязательном использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах, призывая быть бдительными, беречь свое здоровье и сбережения.