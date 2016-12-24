Саранск дарит зрителям улыбки.

С 2 по 6 ноября 2020 г. при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Москве состоится III Фестиваль театрального искусства «Территория жеста».

Даже в столь напряженные времена в жизни есть возможность порадоваться и насладиться высоким искусством. И абсолютно не случайно, что гостями и участниками уже третьего Фестиваля станут более 180 человек из 27 субъектов Российской Федерации. Отечественная география расширилась – в этом году на мероприятии выступят творческие коллективы из Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре, из Архангельска и Барнаула. Будет на что посмотреть!

При поддержке Мордовского РО ВОГ коллектив из этой республики представит спектакль под названием «Пандемии – нет». Как нет и сомнений в том, что действо даст возможность зрителям лишний раз улыбнуться. Ну а что может быть приятнее радостных глаз близких тебе людей. Особенно в наши не столь простые времена.

Сейчас программа Фестиваля претерпела некоторые изменения, точно порадующие публику. Зрители ознакомятся не только с классическими театральными постановками по мотивам произведений Марты Райцес, Владимира Гуркина, Василия Шукшина, Александра Пушкина и Джека Лондона, но и увидят представления оригинального жанра: номера иллюзионистов, клоунов, мимов – а также оценят танцевальную программу Фестиваля Скучно точно не будет. Мимика и жесты, талантливые актеры отправят посетителей действа в иную реальность, раскрывающую таланты и умение общаться с миромкудесников жанра.

Подробнее обо всех участниках и постановках можно узнать на официальном сайте Фестиваля. http://www.festival.tmig.su

К сожалению, вход зрителей в Театр Мимики и Жеста будет ограничен на основании указов мэра Москвы и предписаний Роспотребнадзора о распространении вируса COVID-19 и борьбе с ним. Поэтому вы сможете увидеть всю программу Фестиваля на официальном канале театра Мимики и Жеста в Youtube. Берегите себя и соблюдайте необходимые меры предосторожности.

Справка о Фестивале театрального искусства «Территория жеста»:

Первый открытый театральный фестиваль «Территория жеста» был проведён осенью 2018 года и стал уникальной площадкой, где получили возможность продемонстрировать своё мастерство люди с ОВЗ по слуху с их необычным жестовым языком и пластикой.

Уникальность этого события в том, что в рамках фестиваля на одной сцене играют слышащие и глухие артисты. Представления идут с переводом, и понятны любому зрителю. Успех Фестиваля в 2018 и 2019 годы показал, насколько важен и интересен такой формат общения слышащих и глухих людей со всего мира.

Основными целями Фестиваля являются:

- выполнение положений Конвенции ООН о правах инвалидов: «…наделения инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал – не только для своего блага, но и ради обогащения всего общества»;

- развитие равноправного участия людей с ограниченными возможностями в культурной жизни страны, формирование новых подходов к социокультурной реабилитации людей с ОВЗ, к их профессиональной самореализации, обучение творческим профессиям и открытие широких возможностей для их успешной социализации на современном рынке труда.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Организатор IIIФестиваля театрального искусства «Территория жеста» – Театр Мимики и Жеста.

Аккредитация представителей средств массовой информации будет проводиться в период с 12 октября по 30 октября 2020 года. Чтобы забронировать места, просим вас заполнить заявку в свободной форме и связаться с представителем театра по электронной почте или телефону с нашим представителем.

Александр Бондарев, моб.: +7 (967) 009-97-77 E-mail: pr@digimim.ru

Выдача аккредитаций будет производиться перед началом каждого из дней проведения Фестиваля. Просим обратить внимание на обновлённые в связи с коронавирусными ограничениями правила работы на массовых мероприятиях.